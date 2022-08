Stand: 12.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Steigende Preise | Großbrände | Uwe Seeler | European Championships von Anina Pommerenke

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Politiker reden darüber, wie sie ärmeren Familien bei steigenden Preisen helfen können. Außerdem gibt es weiterhin große Probleme mit Waldbränden in ganz Europa. In Hamburg haben viele Menschen Abschied vom ehemaligen Fußballer Uwe Seeler genommen. Und außerdem laufen in München gerade die European Championships!

Dazu wollten wir von Tim, Julia und Niklas aus Rostock und Kühlungsborn wissen, in welcher Sportart sie am liebsten bei den European Championships antreten würden?

In dieser Woche haben Tim (10), Julia (12) und Niklas (10) aus Rostock und Kühlungsborn mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen und Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

