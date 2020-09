Stand: 05.09.2020 00:00 Uhr

Russischer Politiker sollte mit Gift ermordet werden

Kinder aus Elmshorn: Ein russischer Politiker wurde vergiftet. Er war ziemlich schwer krank und seine Angehörigen wollten nicht, dass er in Russland behandelt wird und deswegen wurde er halt nach Deutschland geschickt. Die Mediziner haben herausgefunden, dass er Gift getrunken oder gegessen hat.

NDR Info Kindernachrichten: Alexej Nawalny liegt streng bewacht auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Noch kann keiner sagen, ob er wieder gesund wird. Die deutsche Regierung hat mitgeteilt, in Nawalnys Blut sei zweifelsfrei ein Nervengift gefunden worden, das schon in kleinsten Mengen einen Menschen töten kann. Viele beschäftigt jetzt die Frage, ob Nawalny sterben sollte, weil er den Mund aufgemacht und sich mit mächtigen Leuten in Russland angelegt hat. Auch den russischen Präsidenten Putin hat er immer wieder scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Merkel nimmt die Sache sehr ernst. Mit deutlichen Worten hat sie Aufklärung verlangt.

Kinder aus Elmshorn: Merkel hat gesagt, dass Russland denjenigen finden soll, der den russischen Politiker vergiftet hat. Er hatte sehr viele Feinde. Er ist ein Kritiker gegen die russische Regierung. Manche denken, dass Russland dahinter steckt, dass er vergiftet wurde. Russland behauptet sie wären es nicht gewesen, sie wollen den Verdacht nicht auf sich fallen lassen.

NDR Info Kindernachrichten: Mittlerweile haben Politiker aus vielen Ländern gesagt, dass sie über dieses Verbrechen entsetzt sind und Fragen an die russische Regierung gestellt. Die zeigte sich empört und spricht von unverschämten Verdächtigungen. In mehreren Ländern der EU wird jetzt darüber nachgedacht, ob man die Regierung in Russland bestrafen soll, wenn sie nichts tut, um das Verbrechen aufzuklären.

Kinder aus Elmshorn: Einige Politiker möchten den Druck auf Russland erhöhen und mit ihnen aufhören Geschäfte zu machen.

