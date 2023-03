Stand: 17.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Emely Riemer

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Kindern aus Hamburg und Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen:

Wichtige Politiker sprechen darüber, wie man für einen besseren Unterricht sorgen kann.

Beim zweiten Thema geht es um sauberes Wasser, das Deutschland immer zur Verfügung stehen soll - auch wenn es mehr Unwetter und Hitze gibt.

Wir berichten darüber, dass in vielen Städten die letzten großen Kaufhäuser schließen.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern über die Oscar-Verleihung, denn auch ein deutscher Film hat dieses Jahr den beliebten Goldjungen gewonnen. Dazu wollten wir von Isabell, Erik und Lenz wissen:

"Etwas Größeres als den Oscar gibt es für Filmleute nicht zu gewinnen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn bei so einer Verleihung plötzlich euer Name fällt?"

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Emely Riemerhat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

