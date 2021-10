Stand: 30.10.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Caren Busche

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit drei Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen:

Obwohl sich immer mehr Menschen mit Corona infizieren, wird die Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein aufgehoben. Im Deutschen Bundestag treffen jetzt mehr Jüngere und mehr Frauen die wichtigen Entscheidungen. Die Fußball-Stars vom FC Bayern müssen eine heftige Niederlage einstecken. Und Halloween steht vor der Tür.

Hierzu gibt es eine Meinungsfrage: Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, was ihr liebstes Gruselkostüm ist?

1. Ende der Maskenpflicht

Kinder aus Schleswig-Holstein: Diese Woche gab es eine wichtige Entscheidung für die Masken in der Schule.

NDR Info Kindernachrichten: Ob Schülerinnen und Schüler noch eine Maske im Unterricht aufsetzen müssen oder nicht, hängt auch davon ab, wo sie zur Schule gehen. Denn in Deutschland gibt in den Bundesländern unterschiedliche Vorschriften. Hier im Norden wird die Masken-Regelung jetzt in Schleswig-Holstein gelockert.

Kinder: Ja, ich habe darüber gehört, dass wir die Maske nicht mehr am Platz tragen müssen, aber auf Gängen und Fluren doch. Ich find das gut, weil das sehr anstrengend auch immer ist, wenn man die ganze Zeit die Maske trägt. Ich glaube, manche finden es schön, weil sie die Maske einfach wieder abnehmen können und davon genervt sind langsam, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaub im Gegensatz verursacht das auch ein bisschen Unsicherheit, weil, zum Beispiel, wenn man gerade einen Corona-Fall in der Klasse hatte, das man sich dann auch denkt, ob ich das jetzt machen sollte oder nicht. Ich denke, es gibt auch bestimmt welche, die das nicht so gut finden. Auch gerade weil es ja auch noch bei den Kindern auch sehr viele Ungeimpfte gibt.

NDR Info Kindernachrichten: Etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben einen doppelten Impfschutz. Von den anderen können sich einige noch nicht impfen lassen, zum Beispiel, weil sie noch zu jung sind. Viele Menschen wollen aber jetzt auch keine Corona-Impfung. Ein Grund dafür ist, dass sie glauben, dass die Impfstoffe noch nicht genug erprobt sind und dass sie davon irgendwann einmal krank werden könnten. Das hat diese Woche auch Fußball-Star Joshua Kimmich gesagt – und damit für Schlagzeilen gesorgt. Fachleute sagen allerdings, dass man sich um so genannte Langzeitfolgen keine Sorgen machen muss – weil es die bei Impfungen gar nicht geben soll. Sie betonen auch immer wieder – dass der beste Schutz gegen eine Covid-Erkrankung – eine Impfung ist.

Kinder: Ich glaube, im Moment sind relativ viele Corona-Infektionen.

NDR Info Kindernachrichten: Es stecken sich wieder immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus an. Viele sind unsicher, was man machen soll, und es gibt die Sorge, dass es in den nächsten Monaten noch deutlich schlimmer wird mit den Corona-Zahlen. Fachleute befürchten, dass es dadurch in den Krankenhäuern Probleme geben könnte. Und Sie sagen ganz deutlich, dass auf den Intensivstationen vor allem Ungeimpfte liegen.

2. Neue Gesichter im Parlament

Kinder: Diese Woche war die erste Sitzung mit dem neuen Bundestag.

NDR Info Kindernachrichten: Ende September ist in Deutschland ein neues Parlament gewählt worden. Und diese Woche haben sich alle gewählten Politikerinnen und Politiker zum ersten Mal im Bundestag getroffen. Viele sind schon länger dabei, für andere wiederum war alles neu. Die mussten erstmal gucken, wo sie sitzen, und wo sie alles finden, und so weiter. Ein bisschen so, als wenn man in eine neue Schule kommt.

Kinder: Ich habe mitbekommen, dass der Bundestag in den letzten Jahren immer größer geworden ist und jetzt seinen höchsten Stand erreicht hat. 736 Sitze die im Bundestag sind, das sind 27 mehr als zuvor.

NDR Info Kindernachrichten: Und es gibt nicht nur mehr Leute mit einem Sitz im Bundestag – die nennt man Abgeordnete. Es gibt auch mehr jüngere Politikerinnen und Politiker, und auch mehr Frauen als vorher.

Kinder: Dass mehr Frauen da sind, dass ist ja eigentlich super, weil das war ja schon lange so eine Geschichte. Und dass Jüngere auch in der Politik mithelfen, finde ich eigentlich auch gut, weil die können dann auch die Wünsche und Äußerungen von jüngeren Personen besser durchsetzen. Aber natürlich haben die Älteren mehr Erfahrungen mit sowas.

NDR Info Kindernachrichten: Bei dieser ersten Bundestags-Sitzung diese Woche wurden erstmal die gemeinsamen Regeln für die Zusammenarbeit festgelegt. Dann wurden eine neue Präsidentin, nämlich Bärbel Bas von der SPD, und ihre Stellvertreter gewählt. Und jetzt können die Politiker und Politikerinnen mit ihrer Arbeit beginnen.

3. Niederlage für FC Bayern München

Kinder: Der FC Bayern musste diese Woche eine heftige Niederlage einstecken. Also das war ja das DFB-Pokalspiel gegen Mönchengladbach, die zweite Runde. Und der FC Bayern hat 5:0 verloren. Die Gladbacher waren in diesem Spiel viel besser als die Bayern und die Bayern haben sich nicht konzentriert, hatten zu viele Fehler und haben zu schlecht verteidigt. Also, da muss man sagen, dass Gladbach es letztendlich einfach besser gemacht.

NDR Info Kindernachrichten: Damit sind die sonst so erfolgreichen Bayern im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Kinder: Ja, viele freuen sich jetzt, weil sie endlich mal verloren haben. Ich kann das schon ein bisschen verstehen, weil es gibt zwar viele Bayern-Fans, aber viele sind auch gegen die Bayern, weil sie einfach die beste Mannschaft Deutschlands sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und seit Jahren einfach alles gewinnen in Deutschland hier. Und ich glaub, man freut sich dann auch ein bisschen als Nicht-Bayern-Fan, dass es Bayern mal nicht wird und ein anderer Club die Chance bekommt.

4. Vorfreude auf Halloween

NDR Info Kindernachrichten: Dieses Wochenende ist es wieder soweit. Es ist nicht nur Reformationstag, für die evangelischen Christen ein wichtiger Feiertag, sondern – man sieht es schon an den Kürbissen, die im Dunkeln leuchten – am Sonntag ist auch Halloween!

Kinder: Also an Halloween verkleidet man sich halt so halloweenmäßig, also man muss halt gruselig aussehen. Und dann kann man auch Süßigkeiten sammeln. Ich find, das ist eigentlich ein cooles Fest, weil erstens kriegt man Süßigkeiten und man kann sich halt verkleiden und hat Spaß. Und ich find das auch immer cool, weil mein bester Freud macht fast jedes Jahr ne Halloween-Party und da kann man halt immer coole Sachen machen, weil man auch seine alten Freunde zum Beispiel wiedersieht oder halt einfach mal ne Party machen kann, so eine wie man sonst nicht macht.

NDR Info Kindernachrichten: Für viele ist dabei das Verkleiden der größte Spaß. Wir wollten von den Kindern der 6. Klasse der Sachsenwaldschule Reinbek wissen: Was ist für euch das perfekte Gruseloutfit?

Kind: „Also gruselig finde ich, wenn man so mit Horrormasken, so als Horror-Clowns und alles, das finde ich immer ein bisschen sehr gruselig."

Kind: "Ich wollte mich eigentlich als schwarze Katze verkleiden. Ich schminke mich dann vielleicht, so mit Ohren halt. Und vielleicht auch noch so einen Schwanz."

Kind: "Also ich verkleide mich ganz gerne nicht mit gekauften Sachen, sondern ich bastele die lieber selber. Und manchmal ziehe ich mir dann zum Beispiel eine Perücke an, wo ich dann ein bisschen Blut dranschmiere, oder so, oder zerschneide Hosen, wo ich Blut dranmache. Und ich find es immer ganz cool so als Opfer von, vielleicht, wenn du verprügelt wurdest oder wenn du angegriffen wurdest, dass du dich als Opfer darstellst, das ist so mein Lieblingskostüm.“

In dieser Woche haben Jemaicah, Janna und Felix aus der 6. Klasse der Sachsenwaldschule Reinbek mitgemacht. Gesprochen hat Caren Busche die Kindernachrichten, Anina Pommerenke hat die Kinder telefonisch interviewt.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 31.10.2021 | 11:40 Uhr