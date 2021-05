Stand: 21.05.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal geht es um diese Themen: Bald soll es in vielen Schulen wieder normalen Unterricht geben. Mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein haben wir darüber gesprochen, dass deutschlands Familien-Ministerin Franziska Giffey überraschend zurückgetreten ist. Außerdem berichten wir darüber, das Jogi Löw bekanntgegeben hat, wer bei der Fußball Europameisterschaft dabei ist. Und wir wollten von den Kindern Tipps, wie man auch bei schlechtem Wetter draußen Spaß haben kann.

Weitere Informationen Kindernachrichten als Podcast Hier gibt's die aktuellen Nachrichten für Kinder und die der vergangenen Wochen zum Nachhören und ihr könnt sie abonnieren. mehr

1. Rückkehr in die Klassen

Kinder aus Wentorf: Bei uns ist jetzt die Schule wieder losgegangen – wir sind jetzt wieder als ganze Klasse da und das macht einfach viel mehr Spaß mit der ganzen Klasse zusammen.

NDR Info Kindernachrichten: Es war fast so wie damals bei der Einschulung. Mit Herzklopfen haben viele Schulkinder in Norddeutschland ihre Klassenräume wieder betreten - nach einer gefühlten Ewigkeit. Denn für die meisten gab es fünf Monate lang Unterricht nur Online. Dass die Kinder, die Lehrkräfte und nicht zuletzt die Eltern durchgehalten haben, war eine Riesenleistung. Jetzt geht es endlich wieder fast normal weiter. Und an Einiges, das noch nicht wieder ganz so ist wie vor Corona, haben sich die meisten längst schon gewöhnt.

Kinder: Der Sportunterricht ist ein bisschen anders - und da waren wir die erste Stunde draußen und wir haben Frisbee gespielt - das hat ganz viel Spaß gemacht, weil wir währenddessen die Masken abnehmen durften, weil wir Abstand hatten und einfach mal wieder ein bisschen Sport getrieben haben.

NDR Info Kindernachrichten: Weil die Ansteckungszahlen überall heruntergehen - und im Norden zum Glück besonders deutlich - hoffen jetzt alle, dass der Alltag sich bald überall wieder anfühlt wie früher. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, soll nicht mehr die dickeren FFP-2-Masken tragen müssen. Stattdessen reichen dann die leichten OP-Masken.

Und an den Schulen hoffen alle, dass es bald ganz vorbei ist mit den Zeiten, in denen man den anderen Kindern und den Lehrkräften nur auf einem Monitor begegnet.

Kinder: Mir fällt es auch einfacher, in der Schule zu lernen, als allein an meinem Schreibtisch zuhause. Irgendwann hat man auch keine Lust mehr, die ganze Zeit nur zuhause zu sitzen. Unsere Klasse hat sich eher gefreut, weil sie es auch alle doof fanden, zuhause zu sitzen und dann die Schulaufgaben am Schreibtisch zu machen - man konnte sich auch ganz oft nicht gut konzentrieren.

NDR Info Kindernachrichten: Auch für die Eltern wird der Alltag jetzt wieder leichter. Aber noch längst nicht für alle.

Kinder: Bei uns war das so: Mein Bruder durfte die erste Woche noch nicht wieder in die Schule und es war schwer, jemanden für ihn zu finden, so dass er nicht ganz alleine war, weil ich ja zur Schule gegangen bin. Sonst war nämlich ich der Babysitter und das war das einzige Problem. Aber ansonsten ist es das Beste, was passieren konnte.

2. Raus aus der Regierung

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche hat eine unserer bekanntesten Politikerinnen für Schlagzeilen gesorgt: Ministerin Franziska Giffey, die in der Regierung von Kanzlerin Merkel unter anderem für das Thema "Familie" zuständig war, ist zurückgetreten. Der Grund waren Vorwürfe, dass Frau Dr. Giffey sich beim Schreiben ihrer Doktorarbeit vor einigen Jahren nicht an die Regeln gehalten hätte. Offenbar tauchen in der Arbeit an mehreren Stellen Texte auf, die gar nicht von ihr geschrieben sind. Das ist nicht in Ordnung.

Kinder: Die hat halt eine Doktorarbeit geschrieben und da sind jetzt bei Untersuchungen rausgekommen, dass sie wohl ziemlich abgeschrieben hat – das ist verboten und deswegen meinte sie „Jetzt trete ich zurück!“

NDR Info Kindernachrichten: Franziska Giffey ist nicht die erste Politikerin, die bei der Doktorarbeit zumindest Fehler gemacht, wenn nicht sogar geschummelt hat. Manche sagen, dass man jetzt zu streng mit ihr umgeht. Andere sagen, dass man so etwas niemandem durchgehen lassen darf, weil es gerade bei einer so wichtigen Arbeit auf Sorgfalt und Genauigkeit nun mal besonders ankommt.

Kinder: Das ist eine ganz lange Arbeit und wenn man da eine gute Note für bekommen hat, kann man sich mit dem Titel "Doktor" schmücken. Eigentlich braucht man gar nicht so einen Doktortitel, aber viele Politiker wollen einen, weil wenn man diesen Doktortitel hat, bekommt man Anerkennung und wahrscheinlich auch sehr viel, sag ich mal, Applaus.

NDR Info Kindernachrichten: Als Ministerin hat sich Franziska Giffey jetzt zurückgezogen. Aber in der Politik will sie weiter mitmischen. Sie bewirbt bei den nächsten Wahlen in der Stadt Berlin um den Job der Bürgermeisterin. Viele glauben aber, dass ihre Chancen, gewählt zu werden, nach der Sache mit der Doktorarbeit jetzt schlechter stehen.

Kinder: Ich glaube, das kommt nicht so gut an - normal ist es ja manchmal ok, aber nicht als Politikerin, das ist schon doof. Dass sie sich das nicht selbst ausgedacht hat, sondern einfach von anderen abgeschrieben hat und der andere, der das eigentlich gemacht hat, ist ganz benachteiligt, obwohl er die Idee hatte.

3. Rein in die Mannschaft

Kinder: In dieser Woche hat Jogi Löw entschieden, wen er alles zur EM mitnehmen will. Wenn Jogi Löw bei mir anrufen würde und mir sagen würde, dass ich dabei bin, dann würde ich erstmal - glaube ich - einen Freudentanz aufführen.

NDR Info Kindernachrichten: Für jeden der 26 Spieler, die Bundestrainer Jogi Löw zur Europameisterschaft eingeladen hat, ist die Berufung eine große Ehre. Besonders dürfte sich der Stürmer Thomas Müller gefreut haben. Ihn hatte Löw vor längerer Zeit als Nationalspieler aussortiert. Und nun wegen seiner Leistungen beim Meister Bayern München wieder in sein Team zurückgeholt.

Kinder: Jetzt ist er drin und das ist auch cool für mich sozusagen, weil er mein Lieblingsspieler ist, weil er Tore schießt und auch witzig ist und ich habe auch seine Rückennummer - ich spiele ja auch selber Fußball.

NDR Info Kindernachrichten: Mit dem Dortmunder Mats Hummels ist noch einer nach langer Pause wieder dabei. Die meisten Spieler im EM-Aufgebot kommen vom FC Bayern. Und viele Fußballfans in Schleswig-Holstein hoffen, dass die Münchner in der nächsten Saison auch hier weit oben im Norden spielen. Dem Team von Holstein Kiel könnte es am Sonntag nämlich gelingen, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Zum ersten Mal wäre dann das nördlichste Bundesland in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten.

4. Runter vom Sofa

Kinder: Das Wetter im Moment ist ja eher so mittel: Iim Mai hatten wir letztes Jahr schon fast Hochsommer und jetzt ist es noch so wie im April - es ist kalt und Wind weht, Nebel und alles. Aber manchmal regnet es halt innerhalb von Sekunden sehr schnell und dann ist es blöd, wenn man gerade draußen spielt.

NDR Info Kindernachrichten: Wir haben Kinder der 5. Klasse aus dem Gymnasium Wentorf gefragt, ob sie sich von den schlechten Wetteraussichten für dieses Pfingstwochenende die Laune verderben lassen?

Kind: "Ja, also, ich bin gerne und viel draußen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man nass wird - in so einem Regen."

Kind: "Manchmal gehe ich raus und spiele dann so im Regen sozusagen, aber meistens bin ich dann auch drin."

Kind: "Ich würde jede freie Minute im Moment draußen nutzen, aber halt, wenn schlechtes Wetter ist, ich würde, glaube ich, einfach Sachen, die man draußen machen kann, auch drinnen machen: Ich zum Beispiel mag gern Tischtennis spielen und weil das gerade draußen halt nicht so gut läuft, haben wir unten, im Keller, den alten Esstisch ausgezogen und da spielen wir jetzt immer Tischtennis."

In dieser Woche haben Xiluva, Sönke, Isabelle und Lasse aus der Klasse 5c vom Gymnasium Wentorf in Schleswig-Holstein mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten, Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 22.05.2021 | 11:40 Uhr