Kindernachrichten: Reichsbürger | Probealarm | Artenschutz | Wunschzettel

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Mit einer großen Aktion geht die Polizei gegen eine Gruppe vor, die anscheinend mit Gewalt unsere Regierung stürzen wollte. Wir berichten darüber, dass ein bundesweiter Probealarm zeigen sollte, ob wir in Deutschland gut auf Katastrophen vorbereitet sind.

Außerdem sprechen wir mit den Kindern über ein Treffen, bei dem sich Fachleute aus vielen Ländern beraten, wie wir Tiere und Pflanzen besser schützen können.

Beim vierten Thema gehts um den Weihnachtswunschel: Von Estelle, Sofia, Leopold und Olli wollten wir wissen "Was ist die beste Taktik für einen gut geschriebenen Wunschzettel?"

In dieser Woche haben Estelle, Sofia, Leopold und Olli aus der 6b des Corvey Gymnasiums in Hamburg. Anina Pommerenkehat die Kinder interviewt und die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

