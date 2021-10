Stand: 01.10.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Jörgpeter von Clarenau

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen: Nach der Bundestagswahl geht es jetzt darum, welche Parteien zusammenarbeiten können. Wir berichten darüber, dass Elektro-Chips knapp werden und deswegen keine Autos mehr fertiggestellt werden können. Außerdem sprechen wir mit den Kindern über einen Tornado, den es in Kiel gegeben hat. Auch in dieser Woche gibt es eine Meinungsfrage: wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob sie auch Kompromisse eingehen können.

1. Suche nach Regierungs-Partnern

Kinder aus Schleswig-Holstein: Am Sonntag, da war die Bundestagswahl. Also die SPD hat ja, glaube ich, jetzt die Wahl für sich entschieden. Es ist noch nicht entschieden, wer Kanzler wird, aber Olaf Scholz hat die besten Chancen.

NDR Info Kindernachrichten: Zum ersten Mal seit langem hat die SPD wieder eine Bundestagswahl gewonnen. Weil sie die meisten Stimmen bekommen hat, schickt die SPD von allen Parteien auch die meisten Abgeordneten in den neu gewählten Bundestag. Die Parteien CDU und CSU, die bei Bundestagswahlen immer gemeinsam antreten, haben deutlich verloren. Sie haben viel weniger Stimmen bekommen als bei der vorigen Wahl und sind - wenn auch knapp - diesmal hinter der SPD gelandet. Das heißt aber noch nicht, dass die SPD an die Regierung kommt und ihr Spitzenkandidat Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt wird. Das geht nur mit der Unterstützung von anderen Parteien – denn von den über 700 Abgeordneten sind nur gut 200 von der SPD. Alleine hat also niemand eine Mehrheit im Bundestag.

Kinder: Jetzt besprechen sich die Parteien, wer mit wem zusammenarbeitet und so den nächsten Kanzler stellt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen die Ampel und zum anderen die Jamaika-Koalition.

NDR Info Kindernachrichten: Genau genommen gäbe es auch noch eine dritte Möglichkeit: Die sogenannte Große Koalition. Dann würden SPD, CDU und CSU noch einmal zusammen regieren. Aber das, haben alle drei gesagt, wollen sie auf keinen Fall. „Ampel“ und „Jamaika“ – damit sind möglichen Bündnisse zwischen den Parteien gemeint. Die „Ampel“ – das wäre ein Bündnis der „Roten“ – das ist die SPD – mit den „Gelben“ – das ist die FDP – und den „Grünen“ – das ist die Partei „Bündnis 90 – Die Grünen“. „Jamaika“ – das ist eine Kombination mit den Farben der Landesflagge des Staates Jamaika. Das Bündnis bestünde aus den „Schwarzen“ – das sind die Parteien CDU und CSU – und den „Gelben“, also der FDP - und den Grünen. Geklärt werden muss jetzt also die Frage, ob die Gelben und die Grünen Armin Laschet von der CDU/CSU zum neuen Bundeskanzler wählen oder Olaf Scholz von der SPD.

Kinder: Ich glaube, es ist nicht sehr einfach, dass sich die Parteien einig werden, weil sie auch verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen haben. Ich würd sagen, also dass kann auch noch eine Weile dauern.

NDR Info Kindernachrichten: Zwar sagen alle, dass sie sich mit der Entscheidung beeilen wollen – aber weil viele wichtige Zukunftsfragen zu besprechen sind - und zu wichtigen Themen auch Streit in der Luft liegt, wird es noch viele Wochen dauern, bis im Bundestag der Nachfolger von Angela Merkel gewählt wird. Viele finden das, was jetzt in Berlin passiert, ziemlich spannend. Eine neue Regierung wird viele Entscheidungen treffen, die jede und jeder Einzelne spüren wird.

Kinder: Ich fand das schon interessant. Davor habe ich mich nicht wirklich für die Politik interessiert, aber irgendwie ist das schon interessanter, als man manchmal denkt.

2. Kleine Teile, große Probleme

Kinder: Die Autobauer in Deutschland, die können nicht so die Autos fertig bauen, weil denen bestimmte Materialien dafür fehlen. Ich glaube, die haben keine gute Laune.

NDR Info Kindernachrichten: Viel Geld geht den großen Autoherstellern verloren, weil die Produktion in vielen Fabriken ins Stocken gerät. Es fehlen wichtige Bauteile, nämlich elektronische Chips. Solche Chips, die Maschinen, Motoren und Geräte steuern, sind fast überall unentbehrlich geworden.

Kinder: Chips braucht man zum Beispiel für den Fernseher, für verschiedene Kommunikations-Geräte wie eine Alexa oder wie Amazon-Sprechgeräte, Smartphones und Kameras.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in jedem modernen Auto sorgen elektronische Chips dafür, dass alles funktioniert. Dass der Motor reibungslos läuft und dass die Autofahrer wichtige Hinweise und auch Warnungen bekommen.

Kinder: Zum Beispiel, dass die Tür offen ist, dass der Kofferraum offen ist, dass jemand nicht angeschnallt ist, dass das Auto wenig Luftdruck auf dem rechten Reifen hat oder so. Vielleicht auch zum Musikabspielen im Auto, oder für die Klimaanlage.

NDR Info Kindernachrichten: Ohne Chips kommt kein Auto aus. Doch die Chipshersteller kommen mit der Produktion schon seit längerem nicht hinterher. Weil kaum mehr Chips in die Fabriken geliefert werden, haben einige Autobauer jetzt Fabriken vorläufig geschlossen. Für die Arbeiter ist das schlimm. Und die Hersteller bleiben auf fast fertigen Autos sitzen.

Kinder: Für die Autobauer ist das eine doofe Situation. Ja wenn ein Teil fehlt und immer mehr Autos sich häufen, dann können sie keine neuen produzieren, weil sie kein Platz mehr haben oder so.

3. Gewaltiger Sturm in Kiel

Kinder: Am Mittwoch gab es in Kiel einen sehr heftigen Tornado, der Menschen auch ins Meer befördert hat. Ja, also ich weiß, dass es sehr krass dort gewesen sein soll. Ein Tornado kann sehr gefährlich werden.

NDR Info Kindernachrichten: Überraschend zog am Mittwoch ein Tornado, den die Wetterforscher auch „Windhose“ nennen, über Teile der Stadt Kiel hinweg. Einige Menschen wurden von der Wucht des Sturms durch die Gegend geschleudert. Am Ufer der Ostsee stürzten Leute ins Meer. Mutige Helfer haben ohne zu zögern eingegriffen und sie gerettet.

Kinder: Ein Tornado ist ein Wirbelsturm, der meist aus Luft und Wasser besteht. Wie so ein „Dreh-Spinn“, so ein rundes Teil was sich dreht die ganze Zeit. Der denn über verschiedene Häuser oder Ebenen zieht und alles mit sich reißt.

NDR Info Kindernachrichten: Meteorologen sagen, dass solche Tornados bei uns - anders als zum Beispiel in den USA - sehr selten vorkommen. Doch gerade deswegen war der Schreck so groß. Und alle waren erleichtert, dass es noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.

Kinder: Man hört das mehr so aus anderen Ländern, ein Tornado in Kiel, okay, also krass.

NDR Info Kindernachrichten: Und jetzt kommen wir noch einmal zurück zu DEM Thema dieser Woche, der Bundestagswahl. In Berlin versuchen gerade mehrere Parteien mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ansichten, sich zusammenzuraufen, Kompromisse zu finden. Dazu wollten wir von Pia, Matti, Tristan und Joel aus der Klasse 6c der Sachsenwaldschule in Reinbek in Schleswig-Holstein wissen: Wie erlebst du das, wenn du dir mit jemanden nicht einig bist: Kommt dann schnell alles ins Stocken – oder versuchst du irgendwie eine Lösung zu finden, mit der beide klarkommen?

Kind: "Man versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden."

Kind: "Also zum Beispiel, wenn uns beiden Fernsehgucken gut gefällt und uns beiden auch Rollerfahren oder so gut gefällt, dann einige ich mich eigentlich immer mit meinem Freund, dass zuerst die Sache, die mein Freund vorschlägt, gemacht wird."

Kind: "Meine Freundin und ich, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, dann schreiben wir uns immer so Zettel auf und dann muss der andere immer ankreuzen, was er davon machen würde und dann halt das, was beide gleich haben, das machen wir dann meistens. Irgendwie wenn es dann gar nicht mehr geht, dann mach ich halt auch das, was die Freundin möchte."

Kind: "Mein Freund und ich streiten uns öfter und dann haben wir beide schlechte Laune und irgendwann hat dann einer von uns beiden einen Geistesblitz, der dann klappt und meistens wollen wir beide das dann."

