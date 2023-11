Stand: 17.11.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Coronageld | Razzia | Kinderschutzbund von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Coronageld darf nicht für das Klima genutzt werden

Jedes Jahr plant die Regierung im Bundeshaushalt wofür und wieviel Geld ausgegeben werden soll. 60 Milliarden Euro waren übrig - geliehenes Geld, das eigentlich dafür ausgegeben werden sollte, die schwierige Situation in der Coronakrise zu bewältigen. Damit wollte die Regierung Deutschland klimafreundlich umbauen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber entschieden, dass das nicht geht.

Die Richterinnen und Richter am höchsten Gericht Deutschlands haben gesagt: Wenn dieses Geld einfach für etwas anderes genutzt wird, dann ist das verfassungswidrig. Das bedeutet, dass es gegen das Grundgesetz verstößt. Das Bundesverfassungsgericht passt auf, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Und dabei darf dem Gericht niemand sagen, wie es entscheiden soll, es ist unabhängig. Das ist ganz wichtig in der Demokratie. Die Politikerinnen und Politiker in der Regierung müssen nun neu überlegen, wie viele schon geplante Klimaprojekte bezahlt werden können.

Razzia gegen Verein "Islamisches Zentrum Hamburg"

In dieser Woche hat es viele Razzien an vielen Orten in Deutschland gegeben - auch in Hamburg und Niedersachsen. Es wird vermutet, dass aus Deutschland an Gruppen Geld gespendet wird, die mit Israel im Krieg stehen. Allein in Hamburg waren 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Sie haben unter anderem die Blaue Moschee an der Außenalster durchsucht, wo der Verein "Islamisches Zentrum Hamburg" seine Büros hat.

Es wird vermutet, dass das Zentrum judenfeindliche und israelfeindliche Ideen verbreitet und, dass die Menschen dort Islamisten sein können, das heißt radikal eingestellte Muslime. Deutschen Politikerinnen und Politikern ist es wichtig, dass dieser Hass, der durch den Krieg zwischen Israel und Islamisten im Gazastreifen noch zugenommen hat, nicht nach Deutschland getragen wird.

Kinderschutzbund feiert 70 Jahre Geburtstag!

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag: Am 16. November 1953 wurde der erste Kinderschutzbund in Hamburg gegründet. Inzwischen gibt es ihn in ganz Deutschland. Der Kinderschutzbund kümmert sich um die Rechte und den Schutz für Kinder.

Seit 2000 gibt es in Deutschland ein Gesetz, das es verbietet, Kindern Gewalt anzutun. Aber leider werden immer noch Kinder misshandelt oder vernachlässigt. Deshalb gibt es den Kinderschutzbund auch weiterhin. Und am Montag, 20. November ist der Tag der Kinderrechte. Deutschland und fast alle Länder der Erde haben vor mehr als 30 Jahren einen Vertrag unterschrieben, in dem die Rechte der Kinder stehen. Sie gelten für alle Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, arm oder reich.

