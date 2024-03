Stand: 01.03.2024 13:54 Uhr Kindernachrichten: RAF-Terroristin | Streik | Schaltjahr von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Daniela Klette gefasst (9 Min) Daniela Klette gefasst (9 Min)

Ehemaliges RAF-Mitglied festgenommen

In dieser Woche gab es viele Berichte über eine Frau, die sich mehr als 30 Jahre lang vor der Polizei versteckt hat. Sie heißt Daniela Klette. Jetzt wurde sie in ihrer Wohnung in Berlin festgenommen. Sie soll schwere Verbrechen begangen haben. Und sie soll zu einer Terroristengruppe mit dem Namen RAF gehört haben.

RAF steht für "Rote Armee Fraktion". Die Mitglieder wollten vor etwa fünfzig Jahren das Regierungssystem mit Gewalt abschaffen. Sie legten deshalb Bomben und ermordeten Menschen, die wichtige Aufgaben in Deutschland hatten. So haben sie viel Angst und Schrecken verbreitet.

Streik im ÖPNV

Viele von Euch haben es bestimmt miterlebt: Busse und Straßenbahnen und U-Bahnen sind an vielen Orten in der vergangenen Woche nicht gefahren. Denn die Fahrerinnen und Fahrer haben gestreikt. Das bedeutet, sie sind nicht zur Arbeit gegangen.

Bei den Warnstreiks geht es darum, dass die Beschäftigten mehr Geld bekommen wollen und auch weniger Stunden in der Woche arbeiten wollen. Die Gewerkschaft und die Chefs konnten sich nicht darauf einigen und deshalb machen die Angestellten mit dem Streik Druck auf die Chefs.

Alle Jahre wieder - 2024 ist ein Schaltjahr

Wir sagen ganz besonders "Herzlichen Glückwunsch nachträglich" an Alle, die am 29. Februar Geburtstag hatten! Denn diesen Tag gibt es nur im Schaltjahr alle vier Jahre.

Das liegt daran: Ein Jahr hat 365 Tage. So lange braucht die Erde, um einmal um die Sonne zu kreisen. Aber es sind nicht genau 365 Tage, sondern 365 Tage und sechs Stunden. In vier Jahren sammeln sich also ungefähr 24 Stunden extra an. Das ist also ein ganzer Tag und den „schalten“ wir am 29. Februar dazu. Deshalb heißt das auch Schaltjahr.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Tim, Marlies, Mathilda, Leni, Ida und Julius aus den 6. Klassen des Gymnasium Schenefeld in Schleswig-Holstein.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



