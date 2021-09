Stand: 11.09.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Jörgpeter von Clarenau

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen: An Deutschlands Schulen sollen bald überall dieselben Quarantäneregeln gelten. Wir berichten darüber, dass Influencer im Internet deutlich kennzeichnen müssen, wenn sie Geld für Werbung bekommen. Außerdem sprechen wir mit den Kindern über ein Studie. Die sagt, dass einige Tierarten in Deutschland aussterben könnten. Und wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob sie schon Lust auf Weihnachtssüßigkeiten haben, die teilweise in den Geschäften liegen.

1. Neue Quarantäneregeln an Schulen

Kinder aus Reinbek: In dieser Woche wurden die Regeln mit der Quarantäne für die Schule geändert. Ich habe mitbekommen, dass in der Schule, wenn einer positiv getestet wurde, dass die Sitznachbarn in Quarantäne müssen für fünf Tage. Also in Quarantäne sollte man gehen, damit man die anderen schützt und dass man sie dann nicht mit Corona infiziert, sondern sich isoliert.

NDR Info Kindernachrichten: Wenn bei Schulkindern das Corona-Virus entdeckt wird, soll es künftig klare Regeln geben, wie es für die Kinder und für ihre Schulklasse weiter geht. Bisher wurde das unterschiedlich geregelt, je nachdem, wo die Kinder wohnen. Jetzt haben sich Fachleute zusammengesetzt und gesagt, dass bei einem betroffenen Kind nicht mehr die ganze Klasse dichtgemacht oder auf Wechselunterricht umgestellt wird. Und für die betroffenen Kinder wird die Zeit, die sie zu Hause in Quarantäne verbringen müssen, auf fünf Tage begrenzt.

Kinder: Wenn jemand in der Klasse positiv ist, dass dann nicht die ganze Klasse in Quarantäne muss, sondern nur die direkten Sitzpartner und dann auch nach fünf Tagen wieder mit einem negativen Test in die Schule kommen dürfen. Also, man kann sich das natürlich am besten merken, wenn überall die gleiche Regel ist.

NDR Info Kindernachrichten: Es gibt Diskussionen darüber, ob die Schulen genug unterstützt werden, damit die Ausbreitung des Corona-Virus wirksam verhindert wird. Kritiker sagen, dass zum Beispiel viel zu spät Geld bereitgestellt wurde, um Geräte zum Filtern der Luft in den Unterrichtsräumen zu kaufen. Einig sind sich alle über ein Ziel: Schulschließungen sollen unbedingt verhindert werden. Dabei soll bei Lehrkräften und im ersten Schritt bei älteren Schülern das Impfen helfen.

Kinder: Meine Oma hatte halt Corona, dann war ich halt immer alleine zu Hause und habe halt auch nicht so viel von der Schule mitbekommen. Alleine musste man sich dann immer darum kümmern, dass man halt alle Aufgaben bekommt und den Stoff halt auch mitbekommt. Es ist auf jeden Fall echt anstrengend dann immer mit dem Homeschooling und so.

NDR Info Kindernachrichten: An das Testen haben sich die meisten Schulkinder inzwischen gewöhnt. Und alle sind - immer aufs Neue - erleichtert über ein negatives Testergebnis. Andererseits soll sich niemand von einem positiven Test-Ergebnis verrückt machen lassen. Und schon gar nicht Schuldgefühle haben. Klar ist nur: Eine Zeit in Quarantäne muss dann sein.

Kinder: Man sieht halt nicht seine Freunde und seine Klassenkameraden und das ist dann halt, glaube ich, langweilig. Aber man muss nicht in die Schule gehen und das ist Ansichtssache gut.

2. Klare Regeln für Influencerinnen und Influencer, die Geld für Werbung bekommen

Kinder: Diese Woche wurde entschieden, dass Werbung im Internet deutlicher angezeigt werden muss.

NDR Info Kindernachrichten: Die neuen Bestimmungen zielen auf sogenannte Influencerinnen und Influencer, die oft eine riesige Zahl von Fans haben.

Kinder: Influencer sind welche die viel auf Social Media unterwegs sind und die Werbung machen, die zum Beispiel Marken zeigen, oder sie auch anhaben, oder zum Beispiel eine Handcreme zeigen, wo die Marke ganz groß draufsteht. Wenn zum Beispiel irgendein Influencer einen Pulli, oder eine Handyhülle oder sowas hat, dann wollen das seine größten Fans und Anhänger dann unbedingt auch haben. Dann bietet er das irgendwo an und dann kaufen die Anhänger es für egal wieviel Geld.

NDR Info Kindernachrichten: Kritiker sagen, dass die Begeisterung von Influencerinnen und Influencern für bestimmte Sachen oft damit zu tun hat, dass sie Geld vom Hersteller kriegen.

Kinder: Wenn man merkt, dass diese Person das Produkt wirklich gut findet, dass die das dann auch sagen: "Ja das ist toll, ich hab‘ damit auch schon gute Erfahrung gemacht", oder so zum Beispiel. Und wenn man dann merkt, dass die Person, die das den Leute andrehen möchte, dass die das nur macht damit sie Geld kriegt und nicht weil es ihr wirklich so super gefällt.

NDR Info Kindernachrichten: Bisher ist es für die Follower kaum möglich, zu erkennen, ob die zur Schau getragene Freude an Kleidung, Schminke, Cremes oder Begeisterung für Popstars in Wahrheit Werbung ist. Das soll nun anders werden. Ehrlichkeit ist außerdem garantiert gut für das Image.

NDR Info Kindernachrichten: Also, wenn man dafür Geld bekommt, dann muss das nicht immer richtig sein, dass man das gut findet, sondern man kann sich das auch einfach ausdenken fürs Geld und wenn man es halt empfiehlt, ohne dass man Geld bekommt, dann ist das halt die ehrliche Meinung von einem selber.

3. Studie über bedrohte Tiere

Kinder: In dieser Woche wurde eine Studie aufgestellt, dass viele Tierarten in Deutschland bedroht sind. Wenn Forscher und Forscherinnen merken, dass das den Tieren nicht gut geht, also dass die entweder vom Aussterben bedroht sind, oder es nicht mehr so viele gibt. Ich glaube die Tiere kommen auf so eine rote Liste.

NDR Info Kindernachrichten: Fachleute haben jetzt diese sogenannte Rote Liste auf den neuesten Stand gebracht und sie mussten schlechte Nachrichten verkünden: Von 97 untersuchten Säugetierarten, die in Deutschland leben, sind 30 - das ist fast ein Drittel - „in ihrem Bestand“ bedroht. Das heißt im Klartext: Zum Beispiel den Feldhasen, den Iltis, den Feldhamster und bestimmte Fledermausarten könnte es schon in wenigen Jahren in unserem Land nicht mehr geben. Einige Arten wie der Luchs und der Zwergwal sind sogar weltweit vom Aussterben bedroht.

Kinder: Man merkt ja, wenn es weniger werden, oder sehr viele Tiere nicht mehr so viel Lebensraum haben. Die sehen die Tiere ja im Wald, oder auf der Straße rumlaufen und wenn es dann plötzlich von einer Tierart nur noch ganz selten in ganz speziellen Gebieten noch eins, zwei gibt, dann merken die auch, dass diese Tierart jetzt sehr bedroht ist.

NDR Info Kindernachrichten: Die Expertinnen und Experten, die jetzt die Rote Liste veröffentlicht haben, fordern, die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern. So könnten vielleicht noch einige Arten gerettet werden.

Kinder: Mein Lieblingstier, der Schuhschnabel, steht auch auf der roten Liste und davon gibt es auch nur noch sehr wenige Exemplare. Das ist ein Vogel, der in Afrika lebt, der ist auch ziemlich selten, ja davon habe ich einfach mal gehört und seitdem ist es mein Lieblingstier.

4. Weihnachtssüßigkeiten in den Geschäften

NDR Info Kindernachrichten: Alle Jahre wieder liegt im Supermarkt schon im September Naschkram für die Weihnachtszeit. Spekulatius, Zimtsterne, Marzipankartoffeln. Sogar Schokoladen-Nikoläuse wurden schon gesichtet. Wir fragten die Kinder der Klasse 6 a der Sachsenwaldschule in Reinbek bei Hamburg: Findet ihr das in Ordnung?

Kind: "Also vielleicht ein bisschen zu früh, aber so einen Schokoladen-Weihnachtsmann würde ich jetzt schon kaufen."

Kind: "Also ich krieg eigentlich immer erst so richtig Appetit, wenn auch die Adventskalender-Zeit beginnt. So ab dem 1. Dezember. So Nikoläuse das macht auch keinen Spaß die im Sommer zu essen."

Kind: "Also ich finde, dass es nicht so gut ist, weil man sollte solche Sachen, die es eben nur an Weihnachten gibt, auch nur an Weihnachten essen, weil das sonst nichts mehr Besonderes ist."

Kind: "Kaufen würde ich mir sie jetzt nicht, aber Appetit kriege ich drauf."

In dieser Woche haben Adem, Fiene, Jan und Julietta aus der 6. Klasse der Sachsenwaldschule in Reinbek mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten. Anina Pommerenke hat die Kinder telefonisch interviewt.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 11.09.2021 | 11:40 Uhr