Stand: 29.08.2020 00:00 Uhr

USA: Eine Aktion amerikanischer Sportler sorgt weltweit für Aufsehen

Kinder aus Remplin: Viele Sportler in Amerika protestieren zurzeit gegen Rassismus.

NDR Info Kindernachrichten: Rassismus ist, wenn man Menschen wegen ihrer Hautfarbe abwertet, also zum Beispiel behauptet, weiße Menschen seien klüger als schwarze. In den USA gibt es immer wieder Probleme zwischen Weißen und Schwarzen. Oft kommt es dabei zu Gewalt, weil Polizisten - so der Vorwurf - härter gegen schwarze Verdächtige vorgehen.

Kinder aus Remplin: Da ja jetzt wieder am Wochenende ein Schwarzer von einem weißen Polizisten mit sieben Schüssen in den Rücken, schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und er vielleicht auch teilweise gelähmt ist, protestieren sehr viele Menschen, darunter auch Profisportler, Fußballer, Baseballer, Basketballer - sie sagen die Turniere ab, um so gegen die Gewalt von weißen Polizisten gegen dunkelhäutige Menschen zu protestieren.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit haben die Sportler auf der ganzen Welt für viel Aufsehen gesorgt. Denn diesmal protestierten nicht nur einzelne, sondern ganze Mannschaften. Und damit lag der Sport in den USA still. Das hat es bislang noch nie gegeben.

