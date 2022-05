Stand: 27.05.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Preise | 9-Euro-Ticket | Kinderimpfung | Sommer von Anina Pommerenke

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schlülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Weil Lebensmittel immer teurer werden, gibt es in vielen Ländern Probleme.

Wir berichten darüber, dass viele Menschen das neue 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn haben wollen.

Außerdem sprechen wir darüber, dass Fachleute sagen, dass Corona-Impfungen auch für Grundschulkinder gut sind.

Mit den Schülerinnen und Schülern sprachen wir darüber, dass es laut Kalender noch gut drei Wochen bis zum offiziellen Sommeranfang dauert, für die Meteorologen fängt der Sommer schon am 1. Juni an. Und gefühlt auch für uns. Wir wollten von den Kindern wissen: Seid ihr schon in Sommerstimmung und wenn ja: Wie macht sich die bemerkbar?

In dieser Woche haben Hedda, Benjamin und Gabriel aus der Don-Bosco-Schule in Rostock mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben, Benjamin Kirsch hat die Nachrichten gesprochen und Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert.

