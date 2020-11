Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Stand: 07.11.2020 11:47 Uhr Kindernachrichten gibt es bei NDR Info sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. Diese Woche geht es um die Präsidentschaftswahl in den USA und die strengeren Corona-Regeln:

1. Präsidentenwahl in den USA

Kinder aus Flensburg: In den USA wurde diese Woche ein neuer Präsident gewählt. Bei der Wahl ist Donald Trump gegen Joe Biden angetreten. Donald Trump ist von den Republikanern. Der Kandidat der Demokratischen Partei ist Joe Biden.

NDR Info Kindernachrichten: Seit Tagen hält die Welt den Atem an, weil nicht klar ist, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Fieberhaft wurden die ungemein vielen Stimmen ausgezählt und werden zum Teil noch gezählt.

Kinder: Ich weiß nur, dass dieses Jahr sehr, sehr viele Briefwahlen kommen - wegen Covid-19 - deshalb schicken sehr viele ihre Wahlzettel per Post. Es dauert sehr lange, bis alle Stimmen ausgezählt sind.

NDR Info Kindernachrichten: Die Auszählung hat Nerven gekostet. Ein Fernsehsender sprach von einer "nail-biting-election". Einer Wahl, bei der man sich vor Aufregung die Nägel abknabbert. Erst sah es nach einem deutlichen Sieg für Trump aus, doch dann wendete sich das Blatt. Ein Grund: Millionen von Briefwahlstimmen wurden später gezählt als die persönlich am Wahltag abgegebenen Stimmen. Und für die Briefwahl hatten sich sehr viel mehr Anhänger der Demokraten entschieden. Das brachte den Vorsprung von Trump immer mehr zum Schmelzen. Der reagierte empört.

Kinder: Ich habe gehört, dass der Trump gesagt hat, dass die Wahlzettel gefaked worden sind. Viele ärgern sich, dass Donald Trump die Auszählungen der Stimmen stoppen möchte. Ich glaube er hat gesagt, dass die schon gewonnen haben.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich hat sich Donald Trump noch in der Nacht der Wahl, als noch längst nicht alle Stimmen gezählt waren, zum Sieger erklärt. Als es immer knapper wurde und die Siegchancen für Joe Biden wuchsen, sprach Trump von Betrug. Man habe ihm die Wahl "gestohlen". Vor allem die Tatsache, dass Trump die Auszählung mittendrin stoppen wollte, hat ihm viel Kritik eingebracht. Nicht nur in den USA waren darüber viele Menschen empört.

Kinder: Das Wichtige an der Demokratie ist, dass jede Stimme gezählt wird.

NDR Info Kindernachrichten: Der Streit um den Ausgang dieser Wahl wird noch ziemlich lange weiter gehen. In jedem Fall wird es in mehreren US-Staaten, in denen der Wahlausgang extrem knapp war, Nachzählungen geben. Dass dort noch einmal gezählt wird, ist kein Grund zur Aufregung. Das hat es auch bei früheren Wahlen schon gegeben. Es kostet aber noch einmal viel Zeit. Beunruhigt sind viele darüber, dass Trump von Betrug spricht - ohne das beweisen zu können. Er kündigte an, vor das oberste Gericht zu ziehen. Der erbitterte Streit um den Ausgang der Wahl macht vielen Menschen, auch bei uns in Europa, große Sorgen.

Kinder: Die USA hat ja schon mit vielen Ländern zu tun. Und ich glaube die Länder finden das nicht so gut, wenn das jetzt so viel Streit um die Wahl gibt. Es kann eben die ganze Welt betreffen. Die USA ist das mächtigste Land der Welt und deshalb ist es eben sehr wichtig, einen sehr guten Präsidenten zu wählen.

2. Strengere Regeln wegen Corona

Kinder: Seit dieser Woche haben wir wegen Corona wieder strengere Regeln. Weil sich immer mehr Leute mit dem Coronavrus infiziert haben.

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche haben sich in Deutschland zum ersten Mal mehr als 20.000 Menschen an einem einzigen Tag neu mit dem Coronavrus angesteckt. Auch die Zahl derer, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, ist stark gestiegen. Damit es nicht noch schlimmer wird, gelten für den ganzen November strengere Vorschriften.

Kinder: Man muss jetzt wieder Masken aufhaben in der Schule, dann sind die Restaurants geschlossen. Man soll auf Partyfeiern und all so was verzichten. Man darf sich jetzt nur noch mit zwei Haushalten treffen. Die Kinos und Theater und Konzerte und so was haben geschlossen.

NDR Info Kindernachrichten: Und in Sportvereinen gibt es größtenteils kein gemeinsames Training und keine Wettkämpfe mehr. Das ist vor allem für viele Kinder besonders hart.

Kind: Ich spiele zum Beispiel Tischtennis, aber das geht jetzt im November auch nicht.

Kind: Ich mache eine der Sportarten, wo man sich am meisten berührt - und zwar Judo - und das fällt ja jetzt auch leider alles aus.

3. Siegen oder Verlieren - Meinung der Kinder

NDR Info Kindernachrichten: In diesen Tagen wird viel übers Siegen und übers Verlieren gesprochen. Wir wollten von den Kindern wissen: Wie ist das bei euch, wenn ihr bei einem Wettkampf, zum Beispiel im Sport, ganz knapp verloren habt. Wie kommt ihr damit zurecht? Und wann ist man ein guter Verlierer?

Kind: Manchmal ist das halt so, dass man verliert und das kann einen auch manchmal ärgern, aber man sollte deswegen auch nicht ausklinken.

Kind: Wir spielen immer in der Pause Fußball und manchmal verlieren wir eben auch und andererseits freut man sich natürlich auch für die anderen Kinder. Dann sagt man zum Beispiel "gutes Spiel" oder so was oder klopft denen auf die Schulter.

Kind: Dass man jetzt nicht irgendwie die Gegner beleidigt oder so.

Kind: Ich finde, man muss dann auch ein guter Verlierer sein.

Mitgemacht bei den Kindernachrichten haben in dieser Woche Kinder aus Schleswig-Holstein: Gaia, Phyllis, Simon und Finn aus der Klasse 5a der Goethe-Schule-Flensburg. Die Kinder interviewt hat Reporterin /nachrichten/info/sendungen/mikado/mikados168_v-contentxl.jpgAnina Laura Pommerenke. Sprecher der Kindernachrichten ist diese Woche /nachrichten/info/sendungen/mikado/mikados143_v-contentxl.jpgJörgpeter von Clarenau.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

