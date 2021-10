Stand: 15.10.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Jörgpeter von Clarenau

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen:

Politiker von den Parteien SPD, FDP und Grünen sprechen miteinander und überlegen, wie sie zusammen Deutschland regieren könnten.

Und können wir bald auf die lästigen Masken verzichten? Die Politiker diskutieren gerade darüber, welche Corona-Regeln gelockter oder sogar ganz wegfallen könnten. Außerdem berichten wir über den heftigen Herbststurm, der letzte Woche gewütet und für viel Chaos gesorgt hat.

Hierzu gibt es eine Meinungsfrage: Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, was sie machen, wenn das Wetter draußen schlecht ist?

1. Politiker sprechen miteinander

Kinder aus Schleswig-Holstein: Es soll jetzt eine Ampel-Koalition geben. Das bedeutet: Die SPD ist rot, die FDP ist gelb und die Grünen sind grün. Die Parteien haben miteinander geredet und die SPD, die FDP und die Grünen haben sich am besten verstanden. Die können sich gut vorstellen zusammen zu regieren, dass die sich auf etwas einigen können.

NDR Info Kindernachrichten: Die Zeit des Vorfühlens und Ranpirschens ist vorbei. Jetzt wollen die drei Parteien so genau wie möglich verabreden, wie sie Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren wollen. Einfach wird es nicht, denn auch im Wahlkampf hatten die drei deutlich gemacht, dass ihnen unterschiedliche Dinge ganz besonders wichtig sind. Die SPD hatte zum Beispiel darauf bestanden, dass der Mindestlohn steigen muss: Niemand soll in Zukunft weniger als 12 Euro in einer Stunde verdienen. Die Grünen wollen kraftvoll gegen den Klimawandel vorgehen und deswegen unbedingt schnell alle Kohlekraftwerke abschalten. Die FDP will verhindern, dass Steuern erhöht werden und der Staat neue Schulden macht. Es gibt eine ganze Menge Themen, bei denen sich die drei Parteien zusammenraufen müssen.

Kinder: Die werden dann miteinander zusammen reden, was sie halt erreichen möchten. Also ich denke sie müssen schon ein bisschen länger diskutieren, weil die halt alle was anderes erreichen wollen und dann sich halt einigen müssen.

NDR Info Kindernachrichten: Weil es einen großen Berg an Themen gibt und weil noch viele Knackpunkte geklärt werden müssen, rechnen alle mit anstrengenden Verhandlungen. Und dann gibt es ja auch noch wichtige Posten zu verteilen. Das einzige was klar ist: Olaf Scholz von der SPD soll in einer Ampelkoalition Kanzler werden. Aber wer wird Ministerin oder Minister?

Kinder: Die müssen auch noch gucken, wer zum Beispiel Familienminister sein soll, wer für die Sicherheit zuständig sein soll. Es sind ja drei Parteien und aus jeder Partei gibt’s eine Person, die das machen könnte und es kann halt nur eine sein.

NDR Info Kindernachrichten: Bisher zeigen sich die Beteiligten aus allen drei Parteien zuversichtlich, dass sie sich ziemlich schnell einigen können. Am Nikolaustag wollen sie fertig sein und dann - sagen sie - kann die neue Regierung loslegen. Viele sind gespannt, ob es bei der guten Stimmung bleibt und ob alle beim Ringen um die Zukunft und wichtige Ministerämter tatsächlich immer die Nerven behalten.

Kinder: Das wird lange dauern, aber es wird trotzdem ruhig bleiben. Also ich denke mal, dass sie sehr verschiedene Meinungen haben werden, mit vielen Leuten, ja, es ist kein richtiger Streit, sondern eher so eine kleine Diskussion, aber geschlagen wird definitiv nicht.

2. Neue Corona-Regeln

Kinder: Viele wollen, dass die Corona-Regeln aufgehoben werden, weil jetzt auch schon viele Menschen geimpft sind und die Menschen dann nicht mehr so stark an Corona erkranken können. Die Politiker diskutieren gerade über verschiedene Wege, welche Regeln jetzt noch in Kraft gesetzt werden müssen oder wo man das wieder absinken lassen kann. Manche Politiker sagen auch, dass man sich bald an fast keine mehr Regeln mehr halten muss. Und dann irgendwann mal die Regeln ganz abgeschafft werden.

NDR Info Kindernachrichten: Bei vielen wächst die Ungeduld: Wann werden die strengen Regeln aufgehoben, die uns vor Ansteckung schützen sollen, die uns im Alltag aber ganz schön zusetzen? Die Meinungen, was jetzt passieren soll, gehen weit auseinander. Zum Beispiel zum Thema Maskenpflicht: Können wir bald auf die lästigen Masken verzichten? Oder wäre das total leichtsinnig?

Kinder: In der Schule kann man jetzt zum Beispiel in der Klasse die Maske absetzen, da wir auch Abstand halten, auch mit den Lehrern. Bei unserer Schule auf dem Pausenhof, wenn man genug Abstand hat, darf man die natürlich auch absetzen. Ich würde mich ein bisschen unwohl fühlen, wenn’s keine Regeln mehr gibt, weil man sich mit Corona infiziert und dann doll krank werden kann.

NDR Info Kindernachrichten: Niemand kann wirklich sagen, was jetzt das Richtige ist. Überall - auch in den Familien - gibt es viel "Einerseits" und viel "Andererseits": Einerseits hat die Krankheit Corona einen Teil ihres Schreckens verloren, zumindest für die Geimpften. Andererseits gibt es immer noch viele, die nicht geimpft sind, zum Beispiel weil sie das nicht wollen. Und für Kinder unter 12 Jahren ist eine Impfung noch nicht zugelassen. Einerseits steigen die Ansteckungszahlen in letzter Zeit bei uns wieder deutlich. Andererseits ist die Zahl der schweren Erkrankungen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, viel niedriger als in früheren Zeiten der Pandemie. Was alle eint, ist der Wunsch, endlich wieder unbeschwert leben zu können.

Kinder: Wenn’s gar keine Regeln mehr geben würde, könnt ich mir vorstellen, dass man fast ein normales Leben hat, wie vor ein paar Jahren noch und dass man zum Beispiel wieder Fußball gucken gehen kann, ja oder sich mit Freunden treffen kann und nicht mehr Maske tragen muss.

3. Herbststurm

Kinder: Diese Woche war ein ziemlich heftiger Herbststurm. Da sind viele Bäume umgefallen auf Bahnschienen, auf Bürgersteig und Autostraßen. Es wurden Häuser beschädigt, es gab Stromausfall. Wir haben auch bei uns zu Hause sehr viel festgemacht, sehr viel in den Schuppen bei uns gepackt, dass bloß nix weg fliegt oder dass irgendwas kaputt geht.

NDR Info Kindernachrichten: Den ersten Herbststurm der Saison haben wir überstanden. In einigen Gegenden mussten die Profis von den Rettungsdiensten oft ran.

Kinder: Die Feuerwehr hatte viel zu tun, weil sie mussten die ganzen Bäume wegräumen, die Straßen sperren, alles wieder sauber machen und sie hatten glaub ich viel zu tun.

NDR Info Kindernachrichten: Übrigens wird immer noch gewarnt: So lange der Wind noch stark ist, sind Spaziergänge im Wald keine gute Idee: Äste, die vom Sturm angeknackst wurden, können jetzt auch bei viel weniger Wind, herabfallen.

Wir wollten von den Kindern der 6. Klasse des Gymnasiums Brunsbüttel wissen: Was macht ihr, wenn draußen wildes Wetter ist?

Kind: „Dann geht ich halt meistens nur raus, wenn ich auch raus muss, also zum Beispiel jetzt zur Schule oder von der Schule nach Hause. Aber ich würde schon dann gern zuhause bleiben und mich einkuscheln."

Kind: "Ich spiele dann meistens Spiele."

Kind: "Wenn jetzt starker Sturm oder starker Regen ist, bin ich eher so ein Mensch, der gerne reingeht, sich einen Film anmacht und sich in seine Kuscheldecke einkuschelt. Da bin ich eher ein sehr gemütlicher Mensch.“

In dieser Woche haben Loona, Magnus, Inja, und Amina aus der 6. Klasse des Gymnasiums Brunsbüttel mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten, Ines Kaffka hat die Kinder telefonisch interviewt.

