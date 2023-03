Stand: 10.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Jörgpeter von Clarenau

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Bei Ermittlungen zu den Anschlägen in der Ostsee gibt es eine neue Spur

Wir berichten darüber, dass Frauen in Deutschland noch immer weniger Geld als Männer verdienen.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern über Fahrräder: An vielen Bahnhöfen soll es leichter werden, einen sicheren Platz fürs Rad zu finden. Dazu wollten wir von Henriette, Jonna, Benno, Julius und Levin aus der 4b der Grundschule Am Reesenbüttel in Ahrensburg wissen: "Warum ist deiner Meinung nach das Fahrrad unschlagbar?"

Jantje Fischhold hat die Kinder interviewt, Jörgpeter von Clarenau hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 11.03.2023 | 11:40 Uhr