Stand: 29.04.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Anina Pommerenke

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über diese Themen gesprochen:

Deutschland will der Ukraine mit "schweren Waffen" helfen, sich besser gegen Russland zu verteidigen. Wir berichten über den Verkauf von Twitter an den vermutlich reichsten Menschen der Welt Elon Musk. Außerdem sprechen wir darüber, dass die Trockenheit in Landwirtschaft und Gärten für Probleme sorgt. Und die Schülerinnen und Schüler erzählen uns, was sie in der Natur besonders spannend finden.

1. Panzer für die Ukraine

Kinder aus Winsen: Ich habe mitbekommen, dass Deutschland jetzt Panzer in die Ukraine schickt. Und die Ukraine kann sich jetzt damit verteidigen.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Entscheidung haben sich Politikerinnen und Politiker in Deutschland nicht leicht gemacht: Wochenlang wurden verschiedene Möglichkeiten besprochen - und es gab auch Streit. Doch jetzt hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit dafür gestimmt, etwas zu tun, das viele vorher eigentlich nicht wollten: Sogenannte schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Das ist ein militärischer Name für zum Beispiel Panzer, Kriegsschiffe und -hubschrauber und Kampf-Flugzeuge - also besonders starke Waffen. Das hatten viele gefordert, andere waren und sind dagegen. Denn Deutschland befindet sich in einer schwierigen Lage: Die meisten möchten nicht tatenlos beim russischen Angriff auf die Ukraine zusehen - doch eine zu große Beteiligung könnte schwerwiegende Folgen haben:

Kinder: Ich habe nur gehört, dass die Deutschen sich irgendwie nicht einmischen wollen. Damit es keinen größeren Krieg gibt. Russland ist eines der stärksten Länder und droht auch, mit ihren Bomben auf andere zu schießen und davor haben viele Menschen Angst. In der Vergangenheit hat Deutschland schon mal gegen Russland gekämpft - zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Deswegen hat Deutschland auch lange überlegt.

NDR Info Kindernachrichten: Denn hierzulande wollen alle unbedingt verhindern, dass der russische Präsident Putin noch mehr Länder in den Krieg hineinzieht und sich das schreckliche Leid aus früheren Kriegen wiederholt. Deswegen will Deutschland mit seinen Verbündeten nicht direkt in den Krieg in der Ukraine eingreifen und so möglicherweise einen russischen Angriff provozieren. Und solange ein Land nur Waffen liefert aber nicht selbst in die Kämpfe eingreift, gilt es nach dem Recht der Völker nicht als Kriegspartei.

Deutschland steht mit seiner Haltung nicht allein da. Bei einem großen Treffen haben mehr als vierzig Länder auf Einladung der USA in dieser Woche gezeigt, dass sie gegen Russland zusammenhalten wollen. Die Konferenz fand auf dem Militärstützpunkt Ramstein statt:

Kinder: In Deutschland gibt es halt so einen Militärstützpunkt, aber der gehört der USA. Und da haben sich jetzt Politiker von der Nato getroffen und überlegt, wie man der Ukraine so helfen könnte. Die haben so rumgeredet, wie man jetzt der Ukraine helfen kann, also mit welchen Sachen.

NDR Info Kindernachrichten: Weiterhin bemühen sich viele Länder und Politiker um Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Damit die schrecklichen Angriffe auf das Land und seine Einwohner möglichst schnell enden.

2. Milliarden für Twitter

Kinder: Bei Twitter kann man Sachen schreiben und andere Leute können darauf reagieren. Twitter ist sowas ähnliches wie facebook, nur etwas kleiner. Besonders bei Politikern ist es sehr, sehr beliebt und deswegen ist die Plattform sehr mächtig, auch wenn sie nur sehr klein ist.

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche hat der Unternehmer Elon Musk die Internetplattform Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft. Elon Musk gilt als reichster Mensch der Welt und er macht immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen oder umstrittenen Aussagen auf sich aufmerksam. Ihm gehören viele Firmen, die sich mit Projekten beschäftigen, die die Welt verändern sollen.

Kinder: Ihm gehört eine Firma für E-Autos und er hat eine Rakete ins All geschossen. Ihm gehören die Tesla-Fabriken, das ist eine Elektro-Auto-Firma und er ist einfach berühmt.

NDR Info Kindernachrichten: Doch was will so ein Mensch mit einer Plattform wie Twitter? Das haben sich in der vergangenen Woche viele gefragt. Denn der Kauf der Plattform ist extrem teuer - damit lässt sich aber zumindest bisher nicht viel Geld verdienen. Problematisch finden Kritiker, dass Elon Musk angekündigt hat, einige Regeln bei Twitter abzuschaffen.

Kinder: Weil Menschen denken, dass man dann auch böse Sachen reinschreiben darf. Es gibt ja auch manche, die sehr, sehr böse Sachen darein schreiben. Viele haben Angst, dass Twitter sich jetzt auch verändert, da viele Sachen nicht mehr entfernt werden und auch Drohungen und Cyber-Kriminalität stattfinden.

NDR Info Kindernachrichten: Auch wenn sich viele Expertinnen und Experten Sorgen machen, hat die EU erstmal gelassen reagiert. Denn nach europäischem Recht ist es verboten, beleidigende oder falsche Aussagen im Internet zu verbreiten. Und das gelte nun mal auch für Elon Musk.

3. Warten auf Regen

NDR Info Kindernachrichten: Seit Wochen haben wir viel Sonnenschein über Norddeutschland gehabt. Das finden viele schön. Doch wenn es gar nicht oder zu wenig regnet, ist das auch nicht gut!

Kinder: Es fällt auf, wenn man auf den Boden guckt, dass da so Risse drinnen sind, weil es so trocken ist. Es ist ja alles schön und gut, man möchte nicht nass werden, aber das ist nicht gut für die Welt. Die Pflanzen brauchen auch Wasser - ohne Wasser können sie nicht wachsen. Vor allem bei den Bauern, bei denen wächst nicht so viel, wenn es eine schlechte Ernte gibt, gibt es auch weniger Essen.

NDR Info Kindernachrichten: Landwirte und Gartenbesitzer hoffen also auf Regen. Der würde dafür sorgen, dass alles noch schneller und besser wächst in dieser besonderen Jahreszeit. Denn im Frühling gibt es in der Natur ja so viel zu entdecken und zu beobachten. Wir wollten von Zilan, Lotta, Elias und Yolan aus der Klasse 5c vom Gymnasium Winsen wissen: Wenn du jetzt draußen unterwegs bist - was in der Natur findest du besonders spannend?

Kind: "Ich habe ein Vogelnest in einem Gebüsch gefunden, beim Eingang von meiner Tür. Es wurde aus kleinen Ästen von Vögeln gebaut und die Eier waren schon drauf."

Kind: "Immer wenn ich im Garten bin, fasziniert es mich, wenn ich etwas angepflanzt habe, wie schnell die Sachen wachsen."

Kind: "Mich begeistert auch, dass die Blüten sehr schnell blühen. Ich finde es besonders schön, dass sich die Blüten nach und nach öffnen."

Kind: "Ich klettere sehr oft auf meinen Baum. Am Schuppen haben wir ein Spinnennetz und da habe ich meine Lieblingsspinne wiedergesehen, die sehr groß war."



In dieser Woche haben Elias, Lotta, Zilan und Yolan der 5. Klasse der 5c des Gymnasiums Winsen (Luhe) mitgemacht. Anina Pommerenkehat die Kindernachrichten geschrieben, Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcastabonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 30.04.2022 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge