Stand: 30.01.2021 00:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal geht es um diese Themen: Vor einem Jahr gab es in Deutschland den ersten Corona-Infizierten. Wir sprechen mit Kindern aus Neubrandenburg darüber, dass es mit mehreren Herstellern Probleme wegen der Impfstoff-Beschaffung gibt. Außerdem berichten wir noch darüber, dass der Weltumsegler Boris Herrmann kurz vor dem Ziel eine Zusammenstoß mit einem Fischerboot hatte.

1. Wie die Pandemie zum Alltag wurde

Kinder aus Neubrandenburg: Seit einem Jahr kämpfen die Menschen mit Corona in Deutschland. Seitdem hat sich viel verändert. Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich wusste gar nicht was das richtig ist, aber meine Eltern haben mir erklärt, dass das ein schlimmer Virus ist und dass das jetzt auch in Deutschland ist.

NDR Info Kindernachrichten: Genau vor einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland. Kurz darauf war Vieles nicht mehr wie vorher. Ein Virus hat dafür gesorgt, dass sich unser Alltag und unser Lebensgefühl stark verändert haben.

Kinder: Die Schulen und Kindergärten wurden geschlossen und Spielplätze. Zoos sind auch geschlossen. Die Menschen durften sich nicht mehr miteinander treffen, so wie sie es sonst gemacht haben. Die Menschen sind vorsichtig geblieben, deswegen sind die meisten auch nicht ins Ausland gefahren. Es wurde auch beschlossen, dass die Geschäfte geschlossen werden, dass Veranstaltungen abgesagt wurden und Feste - auch die ganzen Vereine durften sich nicht treffen. Ja.

NDR Info Kindernachrichten: Unüberhörbar: In diesem "Ja" steckt ein Seufzer, der uns allen aus der Seele spricht. Für die Kinder war es besonders schlimm, dass sie plötzlich ihren Großeltern nicht mehr begegnen und sie nicht mehr berühren durften. Für die Kleinen war es unbegreiflich, dass die Spielplätze gesperrt waren - und die Älteren mussten sich an eine ganz neue Art des Unterrichts gewöhnen. Genauso wie die Lehrerinnen und Lehrer.

Kinder: Viele Schüler und Lehrer haben begonnen Digital-Unterricht zu machen und Digital-Konferenzen abzuhalten. Ich habe natürlich auch meine Freunde vermisst, aber mit dem, dass wir alle immer Videos gemacht haben, war das eigentlich immer sehr angenehm. Es war halt nicht wie in der Schule, aber es war schon so ähnlich. Und jetzt ist es wieder so.

NDR Info Kindernachrichten: Alle hatten gehofft, dass Kitas und Schulen offen bleiben; aber nun stecken wir mittendrin - im nächsten Lockdown, der die Geduld aller Menschen auf eine große Probe stellt. Die meisten sind erschöpft von der ewigen Sorge um Ansteckung und von den vielen strengen Regeln, die wir unbedingt beachten sollen.

Kinder: Viele Menschen fühlen sich sehr einsam. Finden es sehr anstrengend, weil sie keine Freiheit mehr haben. Man soll eigentlich nicht reisen, damit so wenig Fälle wie möglich auftreten, aber es machen manche trotzdem.

2. Wie bekommen wir genug Impfstoff?

Kinder: Viele haben gehofft, dass es jetzt aufwärts geht, wenn ein Impfstoff da ist. Alle wollen sich impfen lassen, aber es ist zu wenig Impfstoff für alle Menschen vorhanden, deswegen sind sie traurig und sauer. Deutschland ist riesig und jetzt ist der Impfstoff auch fast schon wieder alle und jetzt muss man den Impfstoff nochmal machen.

NDR Info Kindernachrichten: Groß war die Erleichterung über die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen gegen Corona. In Rekordzeit haben Forscher diese Stoffe entwickelt. Jetzt kommt es darauf an, dass alle, die das möchten, so schnell wie möglich auch geimpft werden. Aber in den letzten Tagen wurde immer klarer: Es gibt große Probleme, den riesigen Bedarf an Impfstoff zu erfüllen. In einigen Ländern klappt das viel besser als bei uns in Deutschland. Jetzt wird heftig über die Ursachen diskutiert.

Kinder: Die Politiker streiten sich jetzt mit den Herstellern. Die Hersteller liefern weniger Impfstoff, als sie eigentlich sollen. Die haben viel zu wenig Impfstoff. Es wurden ganz viele Impfzentren eingerichtet, aber die haben jetzt manchmal gar nichts zu tun, weil einfach zu wenig Impfstoff da ist. Manche sagen, die Regierung hat zu wenig bestellt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Kritik ist in den letzten Tagen immer lauter geworden. Jetzt haben die deutsche Regierung und wichtige Politiker der Europäischen Gemeinschaft versprochen, so schnell wie möglich mehr Impfstoff zu beschaffen.

3. Riesenpech kurz vor dem Ziel

Kinder: In Frankreich ist eine sehr harte Segelregatta zu Ende gegangen. Dieses Wettrennen ist die härteste Segelregatta der Welt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Aufgabe für die Segler lautete: In 80 Tagen um die Welt! Mit einem Segelboot. Und ganz allein! Diesmal war das Wettrennen besonders aufregend - und ein deutscher Segler war ganz vorn mit dabei.

Kinder: Ganz viele Segler sind mit ihren Schiffen losgezogen, es war sehr hart, weil sie mussten die Nächte quasi aufbleiben und hatten wenig zu essen. Sie mussten Astronautenessen essen. Und ein Segler aus Hamburg war sogar dabei. Er wäre fast erster geworden, aber dann ist er leider mit einem Fischerboot zusammengestoßen.

NDR Info Kindernachrichten: Boris Herrmann heißt der Pechvogel, der die gefährliche Kollision auf hoher See unverletzt überstand. Aber sein Boot, die "Sea Explorer", wurde stark beschädigt. Sofort war klar: Der Sieg war nicht mehr drin.

Kinder: Er hat seinen Mut zusammengenommen und ist weitergefahren - aber nur sehr, sehr langsam. Er ist sehr, sehr glücklich, trotz dieser Panne. Er ist trotzdem auf einem guten Platz gelandet. Boris Herrmann ist ein richtiger Held, sagen viele.

NDR Info Kindernachrichten: Wir haben die Kinder aus der Regionalen Schule Lindetal in Neubrandenburg gefragt: "Kennt ihr das auch: Knapp vor einem Erfolg zu sein - und dann Pech zu haben?"

Kind: Ja, beim Sportunterricht. Ich dachte, ich könnte weit springen, aber dann bin ich mit dem Bauch auf die Matte gekracht und das war mir schon ein bisschen peinlich.

Kind: Oh ja - also, wir hatten in der Grundschule mal ein Wettlauf um den See und kurz vor dem Ziel bin ich umgeknickt und dann nicht mehr Erste geworden. Also, ich habe mich schon sehr geärgert, aber für das Mädchen, das Erste geworden ist, habe ich mich natürlich trotzdem gefreut.

NDR Info Kindernachrichten: Das letzte Wort soll Laura haben: Sie weiß, wie sie den Segler Boris Hermann trösten würde.

Laura: Ich würde zu demjenigen sagen: "Wenn du es noch mal probierst, dann wird es bestimmt besser", umarmen und dann sagen: "Alles wird gut!".

In dieser Woche haben Laura, Luise und Serafine Regionale Schule Am Lindetal in Neubrandenburg mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau, mit den Kindern hat Ricarda Zunk telefoniert.

