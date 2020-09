Stand: 12.09.2020 00:00 Uhr

Wer im Internet streamt, belastet die Umwelt weniger als gedacht.

Kinder aus Rellingen: Es gibt gute Nachrichten für Leute, die sich gerne Videos angucken, weil es scheinbar nicht ganz so umweltschädlich ist, wie gedacht.

NDR Info Kindernachrichten: Milliarden Menschen auf der Welt streamen jeden Tag - zum Beispiel Filme, Videos oder Serien.

Kinder aus Rellingen: Man kann alles mögliche streamen. Zum Bespiel auf YouTube, Netflix oder Instagram.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit der Film dann auch auf unserem Fernseher oder auf dem Smartphone läuft, müssen im Hintergrund ganz viele Daten übertragen werden.

Kinder aus Rellingen: Streaming im Internet - also dafür braucht man ganz große Datenzentren, die ganze viel Strom bauchen, um betrieben zu werden. Das verbraucht sehr viel Strom, weil sehr viele Daten auf sehr viele Geräte geladen werden müssen. Und dazu noch die Computer dann gekühlt werden müssen, weil die sonst heiß laufen und kaputt gehen könnten. Und das kostet halt alles Strom. Und das ist halt schädlich für die Umwelt auch.

NDR Info Kindernachrichten: Denn bei der Stromerzeugung entstehen zum Beispiel viele klimaschädliche Gase. Aber, jetzt ist herausgekommen, dass Streamen weniger umweltschädlich ist, als bisher gedacht. Und man kann das auch selber beeinflussen. Wenn man einen Film über WLAN streamt, dann werden weniger schädliche Gase erzeugt, als wenn man den Film zum Beispiel mit dem Handy über das Mobilfunknetz anguckt. Und wenn das Bild weniger scharf ist, ist das auch weniger umweltschädlich.

Kinder aus Rellingen: Wenn man einen Film in HD guckt, braucht das ziemlich viel Strom.

NDR Info Kindernachrichten: Auch Kinder verbringen viel Zeit vor dem Tablet oder mit dem Smartphone. Eltern sagen oft: Zu viel. Wir haben Kinder der Caspar-Voght-Schule in Rellingen gefragt: "Wie ist das bei euch, habt ihr deswegen manchmal Stress gehabt zu Hause?"

- "Es gibt manchmal Streit, aber auch nicht jetzt immer. Maximal eine Stunde am Tag. Und davon darf ich eine halbe Stunde Fernsehen gucken und ein bisschen auf dem Tablet spielen."

- "Bei uns gibt es eigentlich nie Stress deswegen. Eigentlich bin ich fast nie am Handy, weil ich viel lieber draußen bin."

- "Am Anfang waren wir nicht so viel dran. Aber jetzt über die Corona-Zeit ist es mehr geworden. Und seit einiger Zeit haben wir feste Zeiten. Man kann nur eine bestimme Anzahl an Stunden am Tag am Handy sein. Um 20.00 Uhr schaltet sich das Handy aus und um 6.45 Uhr geht es dann wieder an."

- "Wir haben uns auf ziemlich gute Regeln geeinigt. Eine Stunde am Tag Handy oder PC. Also, ich würde persönlich lieber mehr. Also ich hab schon mal versucht mit meinen Eltern zu verhandeln, aber ich hab nichts erreicht."

Weitere Informationen Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Themen der NDR Info Kindernachrichten: Lager in Flammen | Ohne schlechtes Gewissen ins Netz | Parks und Grünflächen werden bei der Stadtplanung immer wichtiger. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 12.09.2020 | 11:40 Uhr