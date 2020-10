Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Stand: 10.10.2020 00:00 Uhr Kindernachrichten gibt es bei NDR Info sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. Diesmal geht es um die Nobelpreise, die steigenden Corona-Zahlen und um die Fußball-Nationalmannschaft:

1. Gewinner der Nobelpreise stehen fest

Kinder aus Hamburg: Diese Woche wurde bekannt gegeben, wer die Nobelpreise in diesem Jahr bekommt. Es gibt mehrere Bereiche, in denen Nobelpreise verliehen werden: Zum Beispiel Medizin, Physik, Literatur und Chemie. Und: dann gibt es noch den Friedensnobelpreis.

NDR Info Kindernachrichten: Alfred Nobel war ein schwedischer Fabrikbesitzer und Forscher, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Er hat den Sprengstoff Dynamit erfunden - und war sehr reich. Bevor er starb, hat er in seinem Testament festgelegt, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden soll. Diese soll jedes Jahr Menschen auszeichnen, die in ihrem Bereich besondere Leistungen erbracht haben. Die Nobelpreise gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen, die es überhaupt gibt.

Kinder: Die Gewinner bekommen unter anderem eine Münze, die aus Gold besteht. Und das Gesicht auf der Münze ist von Alfred Nobel. Und dann kriegen sie noch ganz schön viel Geld.

NDR Info Kindernachrichten: Auch ein deutscher Wissenschaftler darf sich in diesem Jahr über die Auszeichnung freuen: Reinhard Genzel teilt sich den Preis mit einem Engländer und einer amerikanischen Forscherin. Genzel ist Astrophysiker - und die untersuchen Himmelskörper wie Sterne oder Kometen. Den Preis gab es, weil die drei wichtige Erkenntnisse zu den so genannten "Schwarzen Löchern" im Weltall gesammelt haben.

Manchmal sorgt die Schwedische Akademie mit ihren Entscheidungen auch für Überraschungen: Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die amerikanische Dichterin Louise Glück, die eher nicht so bekannt ist.

Als besonders wichtig gilt der Friedensnobelpreis. Den bekommt in diesem Jahr das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Es versucht, auch in Krisengebieten möglichst viele Menschen mit Essen und Trinken zu versorgen. Und Hunger zu verhindern, trage zum Frieden auf der Welt bei - hieß es zur Begründung.

2. Weil Corona-Zahlen weiter steigen, gibt es wieder strengere Regeln

Kinder: Diese Woche sind die Corona-Zahlen sehr stark gestiegen, deswegen wird jetzt wieder darüber diskutiert, ob es strengere Regeln geben soll. Die Zahlen der neuen Corona-Infizierten waren jetzt so hoch wie zuletzt im April.

NDR Info Kindernachrichten: Besonders schlimm betroffen sind die großen Städte in Deutschland. Angesteckt haben sie viele Leute wahrscheinlich bei privaten Feiern wie Geburtstagen, Hochzeiten und Partys. Einige Städte haben Sperrstunden verhängt. Das heißt, dass Kneipen und Restaurants früher schließen müssen. Auch Reisen innerhalb Deutschlands werden jetzt schwieriger:

Kinder: Diese Woche gab es viele Diskussionen, weil Menschen aus Regionen, die sehr stark vom Corona-Virus betroffen sind, nicht mehr ohne weiteres überall hinfahren können - zum Beispiel nicht nach Schleswig-Holstein.

NDR Info Kindernachrichten: Wer aus einem Risikogebiet nach Schleswig-Holstein fahren will, muss sich dort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorlegen. In anderen Bundesländern gilt für Reisende aus Risikogebieten ein Beherbergungsverbot, das heißt, die dürfen dort nicht in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung übernachten. Es gibt Kritik daran, dass jedes Bundesland anders mit Risikogebieten innerhalb Deutschlands umgeht.

Kinder: Die Politiker und Wissenschaftler haben noch mal gesagt, dass man die "AHA-Regeln" beachten soll. AHA-Regeln sind: Abstand halten, Hygiene beachten, das heißt: Hände waschen. Und die Atemmaske zu tragen, da sollte auch nicht die Nase rausgucken.

3. Fußball-Nationalmannschaft enttäuscht - noch kein Sieg in diesem Jahr

Kinder: Die deutsche Nationalmannschaft hat diese Woche gegen die Türkei gespielt, das Spiel ist 3:3 ausgegangen.

NDR Info Kindernachrichten: Dreimal lag die Mannschaft in Führung, kassierte dann aber immer wieder Gegentreffer - den letzten kurz vor dem Ende der Partie. Insgesamt läuft es für die Mannschaft gerade nicht so gut, sie hat in diesem Jahr noch kein einziges Spiel gewonnen.

Kinder: Aber die nächste Chance kommt gleich heute am Samstag, da spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine.

NDR Info Kindernachrichten: Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Begegnung wird im Ersten übertragen.

4. Die Meinung der Kinder zur Fußball-Nationalmannschaft

Noch mal zurück zum Spiel gegen die Türkei: Die Nationalmannschaft hat kurz vor Schluss mal wieder eine Führung verspielt. Vielleicht auch, weil den Spielern die Nerven geflattert haben. Dazu wollten wir von Bosse, Milla, Lucia, Frida und Eric vom Albert-Schweizer Gymnasium in Hamburg wissen: Ist euch so etwas auch schon passiert, dass ihr die Nerven verliert - und habt ihr vielleicht einen Tipp, was man dagegen machen kann?"

Mein Bruder und ich mussten mal am Nachmittag mit dem Zug fahren, wir waren auch pünktlich am Bahnhof. Aber dann hat der Automat rumgesponnen. Dann waren wir so im Stress, weil die Anzeigetafeln nur noch ein paar Minuten anzeigte und dann kam der Zug und dann haben wir aus Versehen das falsche Ticket gekauft.

Mein Tipp ist, dass man die Ruhe bewahrt und nicht ständig auf die Anzeigetafel starrt und dass man sonst jemanden fragt, der schon ein Ticket hat, wie er das gemacht hat.

Ich habe mal eine Arbeit geschrieben und da war ich eigentlich schon mit der Arbeit fertig und man konnte rausgehen, wenn man fertig war, aber ich wollte die eigentlich noch korrigieren. Aber da habe ich Kinder draußen gesehen und wollte auch raus, da war die Arbeit nicht so gut. Seitdem kontrolliere ich immer noch und lasse mich nicht von den anderen ablenken.

Gesprochen mit den Kindern hat dieses Mal Reporter Florian Jacobsen. Sprecherin der Kindernachrichten ist diese Woche Anina Pommerenke.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen. Im Moment sind die Kolleg*innen dort aber in den Herbstferien. Die nächste Sendung in Gebärdensprache gibt's wieder am 31. Oktober. Hier könnt ihr noch die Sendung vom 26. September sehen:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.10.2020 | 11:40 Uhr