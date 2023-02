Stand: 03.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Jonas Valentin Weber

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Seit dieser Woche ist der Corona-Schutz in Bussen und Bahnen nicht mehr vorgeschrieben.

Wir berichten darüber, dass Männer bei uns in Deutschland im Durchschnitt noch immer Geld mehr als Frauen verdienen.

Mit den Kindern haben wir außerdem über künstliche Welten gesprochen: Auf einer großen Messe sind viele spannende Spiel-Ideen zu sehen.

Beim vierten Thema geht es um das zweite Schulhalbjahr. Wir wollten von Ben, Eva, Liah und Felix aus den 6. und 7. Klassen der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock-Kassebohm wissen: Hast du Tipps und Tricks, wie man in der Schule besser werden beziehungsweise wie man bessere Noten bekommen kann?

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, geschrieben und gesprochen hat die Kindernachrichten Jonas Valentin Weber.

