Kindernachrichten: Mehr Gewicht wegen Corona | Die Queen feiert

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen aus Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen:

Diese Woche wurde viel über Geld gesprochen, zum Beispiel über die steigenden Preise und über 100 Milliarden, die die deutsche Bundeswehr bekommen soll.

Wir klären darüber auf, dass viele Menschen in der Corona-Pandemie zugenommen haben.

Außerdem sprachen wir mit den Schülerinnen über das siebzigste Thronjubiläum von Königin Elisabeth der Zweiten, das zurzeit in Großbritannien gefeiert wird. Dazu wollten von den Kindern wissen: Königin - oder König: Wäre das ein Job für euch?

In dieser Woche haben Greta, Tilda, Amelie und Alma von der Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel in Schleswig-Holstein mitgemacht. Jörgpeter von Clarenau hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

