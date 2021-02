Stand: 26.02.2021 18:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Dieses Mal geht es um diese Themen: Bilder und Geräusche vom Nachbarplaneten Mars sorgen für Begeisterung. Wir sprechen mit Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern darüber, dass Corona-Schnelltests bald zum Alltag gehören sollen und, dass es in Neuseeland vielen Helfen gelungen ist, gestrandete Wale zu retten. Außerdem berichten Kinder, wie sehr ihnen der Sport im Verein fehlt.

1. Der Mars ganz nah

Kinder aus Greifswald: Ein amerikanischer Rover ist auf dem Mars gelandet, der jetzt Bilder dort machen soll und was untersuchen soll. Es wurden jetzt die ersten Bilder von diesem Mars-Rover gesendet. Der ist gelandet und die wurden jetzt auch veröffentlicht. Der Rover hat Fotos von der Oberfläche des Mars geschickt. Ich glaube, da war es sehr sandig und man hat auch kleine Gesteinsbrocken gesehen.

NDR Info Kindernachrichten: Die Forscher der amerikanischen Weltraumbehörde NASA und viele Menschen sind total begeistert von diesen Aufnahmen. Darauf ist zum Beispiel zu sehen, wie das Roboterfahrzeug auf dem Mars gelandet ist.

Kinder: Das sah so aus: Er ist darauf geflogen, und dann kam eine große Wolke von Staub. Die Kamera ist im Staub versunken, man konnte erstmal nichts mehr sehen für längere Zeit. Und das war das einzige, was ich da so gesehen hab.

NDR Info Kindernachrichten: Außerdem hat der Rover die ersten Ton-Aufnahmen vom Mars zur Erde geschickt. Das heißt, wir konnten zum ersten Mal hören, was es auf dem Mars für Geräusche gibt. Und das klang so:

Kinder: "Mars-Geräusch"

NDR Info Kindernachrichten: Der hohe Ton, das sind die Instrumente des Rovers selbst, die tiefen sind eine Windböe. Der Rover ist dort draußen im Weltall jetzt auf jeden Fall sehr beschäftigt. Er soll zum Beispiel Bodenproben sammeln, nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und auch das Klima des roten Planeten erforschen.

2. Keine Angst vorm Wattestäbchen

Kinder: Bald könnte es ganz normal sein, dass wir oft auf Corona getestet werden können.

NDR Info Kindernachrichten: Es soll jetzt nämlich bald mehr Corona-Schnelltests geben - nicht nur für Testzentren, sondern auch welche, die man selbst zuhause machen kann.

Kinder: Schnelltests sind Tests, die ein schnelleres Ergebnis erzielen als ein Labortest, aber dadurch auch eine niedrigere Sicherheit haben.

Einmal wurde ich getestet, da war ich ganz doll krank, aber ich war zum Glück negativ. Das hat sich schon ziemlich komisch angefühlt.

Es wird so ein Stäbchen zuerst in den Rachen und dann in die Nase gesteckt und das ist ein bisschen komisch. Wenn das Stäbchen drin ist, dann kitzelt es halt. Und wenn es rausgenommen ist, dann hat man das Gefühl, dass man immer noch dieses Stäbchen in der Nase hat. Und das bleibt ein bisschen so, aber dann geht es auch schnell wieder weg.

NDR Info Kindernachrichten: Die neuen Tests für Zuhause sollen einfacher zu benutzen sein und das Wattestäbchen muss nicht ganz so tief in die Nase gesteckt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen am Mittwoch darüber beraten, wie das künftig alles ablaufen soll mit den Schnelltests. Ob man zum Beispiel auch welche vor der Schule machen kann. Viele hoffen, dass wir mit mehr Schnelltests bald wieder ein normaleres Leben führen können, weil man dann schneller entdeckt, ob sich jemand mit dem Virus angesteckt hat.

Kinder: Wenn man das öfter macht, dann gewöhnt man sich daran und dann ist das nicht mehr so schlimm, weil man das dann schon kennt - und weiß wie das ist und, dass es einen fast nicht mehr stört.

3. Große Rettungsaktion

Kinder: In Neuseeland sind diese Woche zweimal hintereinander die gleichen Wale gestrandet. Es waren ziemlich viele Wale. Und es haben über 200 Leute geholfen, um die Tiere wieder ins Wasser zu bekommen.

NDR Info Kindernachrichten: Das war eine große Rettungsaktion. Etwa 50 Grindwale sind vor der Küste Neuseelands in flaches Wasser geraten und haben es alleine nicht mehr zurück ins Meer geschafft. Ganz viele Helfer haben versucht, die Tiere kühl und nass zu halten, bis die nächste Flut gekommen ist. Und dann haben sie versucht, sie zurück in tieferes Wasser zu treiben. Das war gar nicht so einfach, denn die schwarzen Säugetiere sind sehr groß und schwer, sie können bis zu acht Meter lang werden. Einige Wale haben es nicht zurück ins Meer geschafft, aber viele konnten gerettet werden.

4. Stillstand beim Sport

NDR Info Kindernachrichten: Kommen wir nochmal zurück - zum Thema Corona. Denn der Lockdown bedeutet für hunderttausende Kinder in Deutschland, dass sie nicht mehr zum Vereins-Sport gehen können.

Kinder: Und für die Kinder ist es auch schlimm, dass sie keine Bewegung mehr haben, nicht mehr dazu angespornt werden, zu trainieren, und dadurch nicht mehr so fit sind wie vorher. Ich denk schon, dass viele Kinder das vermissen. Wenn Sportunterricht und auch noch die Vereine ausfallen, bewegt man sich auch viel weniger und dann ist einem auch öfter langweilig, weil man so viel zuhause ist.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Kinder vermissen auch ihre Freunde, mit denen sie normalerweise zusammen trainieren und natürlich die regelmäßige Bewegung. Wie ist das bei euch? Wie schafft ihr es, euch fit zu halten?

Kind: Also ich hab da so ein Spiel und da kann man halt ganz viele Sportübungen machen und auch laufen - und damit halte ich mich immer fit.

Kind: Jetzt bei Corona da ist es so, dass ich nur mit meinem Vater alleine trainieren gehe. Ich vermisse es sehr in der Gruppe zu segeln oder andere Sachen zu machen, weil das ist einfach ein bisschen langweilig alleine.

Kind: Also ich halte mich fit, indem ich mich mit Freunden treffe und auch viel mit denen unterwegs bin, mit Fahrradfahren und Zufußgehen. Manchmal in der Woche treffen wir uns auch einfach so zum Fußballspielen.

In dieser Woche haben Paul, Dorothea und Luise aus der 5. Klasse des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern mitgemacht. Gesprochen hat Caren Busche, mit den Kindern telefoniert hat Nina Rodenberg.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

