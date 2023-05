Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Mafia | Erdüberlastungstag | Pressefreiheit | König Charles von Caren Busche

In dieser Woche haben wir mit Lea, Martha, Tarja und Yuki aus dem Schulzentrum am Sund in Stralsund über diese Themen gesprochen:



In Deutschland und anderen Ländern nehmen Polizisten über 100 Verdächtige fest.

Beim zweiten Thema geht es um die überlastete Erde: Fachleute sagen, dass wir noch immer viel zu viele Rohstoffe verbrauchen.

Außerdem berichten wir darüber, dass in vielen Ländern Journalisten nicht frei und unabhängig berichten können.

Und wir haben mit den Schülerinnen und Schülern über die Krönung des britischen König Charles gesprochen - wir wollten von den Kindern wissen:

"Fasziniert euch die Krönung des britischen Königs oder findet ihr den Rummel übertrieben?"

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

