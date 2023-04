Stand: 28.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Luftverschmutzung | Joe Biden | Buchmesse | Girls- und Boysday von Anina Pommerenke

In dieser Woche haben wir mit Kindern aus Rostock über diese Themen gesprochen:

Fachleute sagen, dass die Umweltbelastung für Kinder und Jugendliche besonders gefährlich ist.

Beim zweiten Thema geht es um die nächste Präsidentschaftswahl 2024 in Amerika: Joe Biden will auch mit über 80 Jahren noch einmal zur Wahl antreten.

Wir berichten darüber, dass es auf der Buchmesse in Leipzig, viel Spannendes und Lustiges zu entdecken gibt.

Außerdem haben wir mit den Schülerinnen und Schülern über den Girls- und Boyday gesprochen - wir wollten von Max-Benedikt, Fiete, Hanna und Maila aus der 4. Klassen der Grundschule am Margaretenplatz in Rostock wissen: "Wenn ihr im nächsten oder übernächsten Schuljahr teilnehmen könnt: Wo werdet ihr mal anklopfen? Welche Jobs interessieren euch am meisten?"

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

