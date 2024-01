Stand: 26.01.2024 15:00 Uhr Kindernachrichten: Lokführerstreik | Vorwahlen in den USA | Zeugnisse von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Streik der Lokführer:innen sorgt für viele Zugausfälle

Millionen Menschen, die regelmäßig mit der Bahn fahren, haben gerade richtig Probleme: Das liegt daran, dass die Lokführerinnen und Lokführer der Deutschen Bahn noch bis Montagabend streiken - also die, die die Züge normalerweise fahren. Sie arbeiten gerade nicht.

Deshalb fallen im Moment tausende Zugverbindungen aus. Lokführerinnen und Lokführer streiken, weil sie sagen, dass ihre Arbeit sehr anstrengend ist, weil sie immer zu verschiedenen Zeiten fahren müssen - morgens, tagsüber, abends und in der Nacht. Mit dem Streik wollen sie mehr Druck machen, um ihr Hauptziel zu erreichen: Sie wollen weniger arbeiten, aber trotzdem genauso viel Geld verdienen.

Donald Trump gewinnt die ersten Vorwahlen in den USA

Viel geredet wurde in dieser Woche auch über Donald Trump: Dieses Jahr im November findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt. Und dabei möchte Donald Trump gerne wieder antreten und gewählt werden.

Vorher muss seine Partei, die republikanische Partei, ihn aber noch ganz offiziell als Kandidaten vorstellen. Dafür laufen jetzt gerade die Vorwahlen. Das ist bei der demokratischen Partei genauso. Von 2017 bis 2021 war Trump schon einmal Präsident in den USA. In der Zeit war er dafür bekannt, dass er in Reden oft sehr über seine politischen Gegner geschimpft hat und falsche Dinge behauptet hat.

Zeugnisse - Gefühle zwischen Vorfreude und banger Erwartung

In den nächsten Tagen dürfte es auf den Schulhöfen im Norden vor allem um ein Thema gehen - es gibt Halbjahreszeugnisse! Manche bekommen zum ersten Mal Noten, für manche ist es das erste Zeugnis auf der neuen Schule, aber für alle ist es aufregend!

Manchmal macht man sich vor dem Zeugnis aber auch Sorgen oder hat Bauchschmerzen, weil schlechte Noten draufstehen könnten. Darüber kann man mit seinen Eltern sprechen oder mit Lehrerinnen und Lehrern oder auch Freunden oder Freundinnen. Und es gibt auch noch die "Nummer gegen Kummer": Das ist eine Telefonnummer extra für Kinder und Jugendliche. Beraterinnen und Berater helfen da bei Sorgen und Problemen. 11 61 11 lautet die Nummer.

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Efe, Elias, Ida, Lola und Clara aus der 5c des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer aus Hamburg.

Ines Kaffkahat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



