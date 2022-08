Stand: 19.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Lehrermangel | Umweltalarm | Fahrradwege von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

In Deutschland fehlen tausende Lehreinnen und Lehrer.

Außerdem berichten wir über das rätselhaftes Fischsterben in der Oder, das für großes Aufsehen sorgt.

Undbereichten wir noch darüber, dass Fahrleute darüber beraten, wie das Fahrradfahren sicherer werden kann.

Von den Kindern wollten wir wissen, was das Tolle am Lehrerberuf ist.

In dieser Woche haben Mari (11), Frida (11) und Frieda (12) aus der 6. Klasse der Christian-Morgenstern-Schule in Hamburg mitgemacht. Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben, Annina Pommerenke hat mit den Kindern gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 20.08.2022 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge