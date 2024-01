Stand: 12.01.2024 15:00 Uhr Kindernachrichten: Landwirte | GDL-Streik | Handball von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Trecker-Demos Bäuerinnen und Bauern wehren sich gegen Sparpläne (7 Min) Trecker-Demos Bäuerinnen und Bauern wehren sich gegen Sparpläne (7 Min)

Landwirte protestieren gegen Einsparungen

In dieser Woche hat es auch bei uns in Norddeutschland Protestaktionen der Landwirte gegeben. Sie sind sauer auf die Bundesregierung, weil sie einige Hilfen für die Bäuerinnen und Bauern streichen will. Dabei geht es um Steuern und Sprit. Die Landwirte müssen keine Steuern für ihre Trecker und Mähdrescher zahlen und auch den Treibstoff, Diesel, bekommen sie günstiger.

Weil die Bundesregierung aber sparen muss, wollte sie unter anderem diese Hilfen für die Landwirte streichen. Als sie das im Dezember angekündigt hat, haben die Bauern sofort dagegen demonstriert. Mit Erfolg: auf die KfZ-Steuer für Landwirte will die Regierung jetzt doch verzichten. Beim Agrardiesel, also dem Treibstoff für die Trecker und Mähdrescher, will die Regierung allerdings die Hilfen Schritt für Schritt kürzen.

Die Bundesregierung ist den Landwirten also schon entgegengekommen, aber trotzdem haben sie an ihrer Protestwoche festgehalten. Vielen geht offenbar nicht mehr nur um die aktuellen Sparpläne. Die Landwirte sind schon länger sauer, weil sie in den letzten Jahren viele Veränderungen mitmachen mussten.

Streik der Lokführer:innen sorgt für Einschränkungen

In Deutschland haben die Lokführerinnen und Lokführer wieder gestreikt. Diesmal drei Tage lang. Die Gewerkschaft der Lokführer, die abgekürzt GDL genannt wird, fordert, dass die Lokführer statt 38 Stunden, nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten sollen.

Eine Gewerkschaft setzt sich für Rechte, die Interessen der Mitarbeitenden ein. Je nach Beruf gibt es unterschiedliche Gewerkschaften. Sie verhandeln dann mit den Chefs zum Beispiel über bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld - das nennt man Tarifverhandlungen. Und bei diesen Verhandlungen zwischen der GDL und der Bahn konnten sich beiden Seiten bislang nicht einigen.

Deshalb wurde jetzt wieder gestreikt und daher fuhren viele Fern- und Regionalzüge und auch S-Bahnen nicht.

Handball im Fußballstadion

Mehr als 50.000 Fans waren beim Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft in Düsseldorf. Das war ein neuer Weltrekord: Noch nie waren so viele Menschen bei einem Hallen-Handballspiel dabei. Gespielt wurde im Düsseldorfer Fußballstadion, das für die Handball-Europameisterschaft extra umgebaut wurde.

Und das erste Spiel hat die Deutschen Mannschaft gegen die Schweiz gewonnen. Insgesamt treten bei der Handball-EM in den kommenden zwei Wochen 24 Teams gegeneinander an. Am Sonntag muss Deutschland gegen Nordmazedonien spielen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Lucy, Mia, Stefan und Luna aus dem Haus Löwenherz des Hanseklinikums Stralsund.

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 13.01.2024 | 11:40 Uhr