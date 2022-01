Stand: 21.01.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Janine Albrecht

Dieses Mal haben wir mit drei Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über die Themen der Woche gesprochen:

Weil die Corona-Zahlen immer schneller steigen, soll es auch neue Regel bei Tests geben. Außerdem versucht Deutschland, einen Streit zwischen Russland und der Ukraine zu entschärfen. Dann haben wir noch mit den Kinder darüber gesprochen, dass Fußball-Teams aus dem Norden im DFB Pokal für Überraschungen sorgen.

1. Zuviel Arbeit in den Laboren

Kinder aus Wentorf: Ein Freund von meinem Vater, dessen Tochter hat Corona, und die haben einen PCR-Test gemacht und das hat 2 oder 3 Tage gedauert, bis sie das Ergebnis hatten.

NDR Info Kindernachrichten: So geht es gerade vielen - denn: Im Moment werden so viele Corona-Tests gemacht, wie noch nie. In einer Woche waren es fast zwei Millionen PCR-Tests.

Das liegt daran, dass sich gerade immer mehr Menschen mit Corona anstecken, ihr Schnelltest positiv war, und sie deshalb einen PCR-Test machen lassen.

Kinder: Ein PCR-Test ist ein besonders guter Test, der besonders zuverlässig ist, mit dem man besonders gut nachweisen kann, ob jemand Corona hat oder nicht. Ich kenne drei Arten von Tests: Diese Schnelltests, die Selbsttests, die wir in der Schule machen, dann die Schnelltests, die auch in Wentorf gemacht werden, da werden die Tests von Leuten, die das gelernt haben, gemacht. Und dann kriegt man das Testergebnis zugeschickt. Oder die PCR-Tests, die dann richtig ausgewertet werden - die man halt machen muss, wenn man einen positiven Schnelltest hatte.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Auswertung der PCR-Tests wird in Laboren gemacht. Und da türmt sich gerade die Arbeit. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche hier in der Kindernachrichten über die vielen Neuinfektionen in Deutschland gesprochen.

In dieser Woche sind es noch mehr geworden: Zum ersten Mal seit Corona wurde an einem Tag gemeldet, dass sich mehr als 100.000 Menschen neu mit dem Virus angesteckt haben.

Für die Labore heißt das: Noch mehr Arbeit.

Kinder: Seit dieser Woche wird darüber diskutiert, weil viele Leute zurzeit PCR-Tests machen, weil die Labore überlastet sind, dass vielleicht nur noch bestimmte Leute, sich PCR-testen lassen dürfen.

NDR Info Kindernachrichten: Dürfen schon, aber die Tests sollen nicht mehr alle gleich sofort ausgewertet, sondern nach einer bestimmten Reihenfolge.

Als erstes könnten dann die Corona-Tests von Menschen ausgewertet, die zum Beispiel in einem Altenheim arbeiten. Denn sie kommen dort mit alten Menschen zusammen, für die eine Corona-Erkrankung besonders gefährlich sein kann.

2. Gefährliche Lage an der Grenze

Kinder: An der Grenze zwischen der Ukraine und Russland, auf der russischen Seite, werden sehr viele Panzer aufgestellt, Flugzeuge und Soldaten. Und der Präsident von Russland, Putin, sagt, das sind nur Trainingsmanöver, aber die machen sich aber gefühlt bereit für einen Kampf. Und man glaubt ihm nicht wirklich.

NDR Info Kindernachrichten: Was genau hinter den Aktionen steckt, wissen wir nicht - aber viele Menschen machen sich Sorgen. Sie fürchten, dass Russland in die Ukraine einmarschieren will.

Kinder: Einmarschieren bedeutet, dass man das Land übernimmt. Aber die EU möchte nicht, dass die Krieg führen, weil Russland ein sehr großes Land ist und das wäre dann ein ziemlich schlimmer Krieg.

NDR Info Kindernachrichten: Und um so einen Krieg zu verhindern, werden gerade sehr viele Gespräche geführt. In der Politik nennt man das: Diplomatie.

Kinder: Dass die Außenminister dann da so hingehen und über die Nachteile sprechen.

NDR Info Kindernachrichten: Auch Deutschland versucht, in dem Streit zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Deshalb ist Außenministerin Annalena Baerbock in die beiden Länder gereist. Dort hat sie mit dem ukrainischen und dem russischen Außenminister gesprochen. Dabei hat sie klar gemacht, dass Deutschland und auch andere EU-Länder, es nicht hinnehmen werden, wenn Russland die Ukraine angreift.

Zwischen den beiden Ländern gibt es schon lange Streit.

Im Grunde geht es darum, dass sich die Ukraine mittlerweile mehr zur EU hingezogen fühlt als zu Russland.

Im Osten der Ukraine ist daraus schon ein Krieg entstanden. Seit 8 Jahren kämpfen dort Soldaten der ukrainischen Regierung gegen Separatisten. Die Separatisten fühlen sich mehr zu Russland hingezogen. Und dort an der Grenze hat Russland zigtausende Soldaten stationiert.

Kinder: Wenn ich jetzt in der Ukraine wohnen würde, hätte ich auch ziemliche Angst. Russland ist ja ein riesiges Land und das ist ja auch eine riesige Armee und man kann ja eigentlich nichts dagegen machen als Bewohner.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb wird gerade auch vieles getan, um eine friedliche Lösung in diesem Streit zu finden.

3. Freude für Fußball-Fans

NDR Info Kindernachrichten: Fußball-Fans aus dem Norden hatten in dieser Woche Grund zum Jubeln. Denn im DFB-Pokal haben gleich drei Nord-Teams für Überraschungen gesorgt.

Kinder: Beim HSV, der hat gegen Köln gespielt. Da ging es ins Elfmeterschießen, da hat der HSV gewonnen. Hamburg hat 5:4 gewonnen und St.Pauli hat ebenfalls gewonnen. Hannover hat auch gewonnen, 3:0.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit sind der HSV, der FC St. Pauli und Hannover 96 jetzt im Pokal Viertelfinale - also unter den besten acht Mannschaften. Und dass, obwohl sie in der zweiten Liga sind und gegen Teams aus der 1. Liga antreten musste. Da war die Freude bei den Fans riesig.

Kinder: Ich bin auch Fan von St. Pauli. Die haben 2:0 gegen Dortmund gewonnen. Das ist natürlich ein totaler Triumpf für mich, weil das Beste ist daran auch, dass die Dortmund-Fans in meiner Klasse nicht mehr so überheblich sind.

NDR Info Kindernachrichten: Manches, das einem passiert, ist besonders schön, weil man nicht damit gerechnet hat. Wir wollten von Xiluva, Isabelle und Rasmus aus der Klasse 6c am Gymnasium Wentorf in Schleswig-Holstein wissen, was sie so an schönen Überraschungen erlebt haben:

Kind: "Ja es ist auch tatsächlich beim Sport. In der Schule da haben wir Turnen gehabt und da habe ich am Stufenbarren geturnt und ich habe diese eine Übung, den Fenstersturz, nicht hingekriegt, weil ich so ein bisschen Angst hatte und irgendwann habe ich das nach Ferien nochmal probiert und dann habe ich es geschafft. Das war ganz schön komisch."

Kind: "Meine beste Freundin und ich, wir haben wieder zueinander gefunden. Und zwar haben wir einen ganz langen Kontaktabbruch gehabt, seit dem Kindergarten bis jetzt. Das war schon ziemlich cool, dass wir uns wiedergetroffen haben. Jetzt sind wir schon ziemlich gut befreundet. Dieses Wochenende treffen wir uns auch."

Kind: "Unser Religionslehrer, der ist in Quarantäne wegen Corona, und deswegen hatten wir die letzten beiden Donnerstage früher Schluss. Das war sehr cool."

In dieser Woche haben Xiluva, Isabelle und Rasmus aus der Klasse 6c des Gymnasiums Wentorf in Schleswig-Holstein mitgemacht. Janine Albrechthat die Kindernachrichte gesprochen, Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

