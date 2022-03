Stand: 11.03.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Anina Pommerenke

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über das große Thema der Woche gesprochen:

Seit mehr als zwei Wochen wird in der Ukraine gekämpft. Jeden Tag gab es neue, schlimme Nachrichten. Immer mehr Geflüchtete kommen in Deutschland an - darunter auch viele Kinder. Dazu wollen wir von Maya, Annika, Paula und Fiete vom Gymnasium Winsen wissen, wie sie Kinder unterstützen würden, die vielleicht schon bald zu ihnen in die Schule kommen?

1. Der Krieg gegen die Ukraine sorgt weltweit für Entsetzen

Kinder aus Niedersachsen: Russland führt weiter Krieg gegen die Ukraine. Dann werden etliche Häuser zerstört und Straßen. Da fahren dann ganz viele Panzer. Auf den Bildern sind zerstörte Häuser drauf, wahrscheinlich ist dann darauf eine Bombe gefallen auf diese Häuser.

NDR Info Kindernachrichten: Mehr als zwei Wochen sind vergangen, seitdem russische Truppen in die Ukraine eingefallen sind. Täglich erreichen uns schlimme Berichte und Bilder aus diesem Krieg. Die russische Armee ist weiter auf Vormarsch. Doch die ukrainische Seite verteidigt sich mit allen Mitteln. Viele Menschen sind schon gestorben – so viel ist sicher. Doch oft ist es nicht ganz einfach zu beurteilen, wie die Lage ist. Nicht alle Angaben von den beiden Seiten – wer, wann, wo, wen beschossen hat und wie viele Opfer es gibt - lassen sich unabhängig überprüfen. Und Fachleute sagen, dass in Kriegen auch immer viel getrickst und gelogen wird.

Kinder: Es gibt ja eigentlich nur ein Fernsehen in Russland und das kontrolliert Putin. Da wird nur gesagt, dass Putin der gute ist, der will die Leute aus der Ukraine befreien und er hat auch manchen Soldaten gesagt, dass die zu einer Übung fahren und jetzt sind die mitten im Krieg. Die denken, er macht alles richtig.

NDR Info Kindernachrichten: Wie gesagt, oft weiß man nicht, was die Wahrheit ist. Die Ukraine wirft Russland auf jeden Fall vor, dass es Regeln bricht, die auch im Krieg gelten. So sollen gezielt normale Wohnhäuser und sogar Krankenhäuser angegriffen worden sein. Solche Aktionen sind verboten, man nennt sie Kriegsverbrechen. Außerdem macht Russland es der ukrainischen Bevölkerungen sehr schwer, aus Kampfgebieten zu fliehen. In einigen Städten gibt es kaum noch Lebensmittel oder die Heizungen sind ausgefallen. Fast alle Länder auf der Welt finden, dass dieser schreckliche Krieg schnell enden muss. Daher finden gerade ganz viele Gespräche und Konferenzen statt.

Kinder: Also Politiker aus der Ukraine und aus Russland haben sich getroffen und gesprochen, aber haben noch keinen richtigen Entschluss gefunden, wie sie die Sache regeln können. Auch Politiker aus anderen Ländern haben schon mit den Politikern aus Russland gesprochen und haben gesagt: „Hör doch mal auf, Krieg ist doof“. Aber es wurde leider noch keine Lösung gefunden.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen zeigen zum Beispiel auch bei Demonstrationen oder in den sozialen Netzwerken, dass sie sich Frieden wünschen. Und dass sie große Sorgen haben und auch Angst. Das Thema beschäftigt uns alle auf jeden Fall immer wieder:

Kinder: In der Schule haben wir schon mal eine Erdkundestunde dafür genutzt über den Krieg zu sprechen, und wir haben auch Arbeitsblätter dazu bekommen. In der Schule kam an einem Tag eine Durchsage in der letzten Stunde von unserem Direktor. Der hat dann gesagt, in Europa ist jetzt wieder Krieg. Wir haben darüber gesprochen über Putin, wer das überhaupt so ist. Unsere Lehrer versuchen auch, uns abzulenken. Also dass wir da nicht so doll dran denken.

NDR Info Kindernachrichten: So ein Krieg hat viele Folgen – und ganz unterschiedliche. Bei uns machen sich zum Beispiel viele Menschen Gedanken darüber, wie sie das Geld für das Heizen und fürs Tanken zusammenbekommen sollen. Denn beides wird immer teurer. Der Benzinpreis ist so hoch wie nie. Für die Herstellung von Benzin braucht man unter anderem Rohöl und das bekommt Deutschland zu einem großen Teil aus Russland. Viele haben Sorge, dass die Lieferungen durch den Krieg knapp werden, weshalb der Ölpreis in die Höhe gegangen ist.

Kinder: Meine Mama hat neulich als sie tanken gefahren ist zum Beispiel über 100 Euro gezahlt – aber das müssen wir so jetzt hinnehmen.

NDR Info Kindernachrichten: Wirklich am Herzen liegt vielen die Situation der Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Schätzungen zufolge sind mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Zehntausende davon sind in der vergangenen Woche in Deutschland angekommen. Sie brauchen nun Unterkünfte und müssen versorgt werden.

Kinder: Es wurden auch schon ganz viele Familien angefragt, ob sie zum Beispiel ukrainische Familien und Kinder annehmen wollen. Und ob sie da leben dürfen, dann werden sie da versorgt und kriegen zu Essen und zu Trinken, damit sie im Schutz sind.

NDR Info Kindernachrichten: Besonders wichtig war diese Woche auch die Frage, was mit den vielen Kindern passieren soll, die unter den Geflüchteten sind. Die Ministerinnen und Minister der sechzehn Bundesländer, die für das Thema Schule zuständig sind, haben sich in Lübeck getroffen und beschlossen, dass die Kinder bei uns in Deutschland möglichst schnell in die Schule gehen sollen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn die Kinder sprechen in der Regel kein Deutsch. Es sollen daher auch geflüchtete Lehrkräfte aus der Ukraine zum Einsatz kommen. Die Kinder sollen aber auch Hilfe bekommen, ihre schlimmen Erfahrungen aus dem Krieg und von der Flucht zu verarbeiten.

Kinder: Vielleicht sind die dann erstmal ein bisschen schüchtern, die kennen da ja auch gar keinen. Und die sind dann vielleicht auch ein bisschen ängstlich noch. Ich stelle mir das schwierig vor, eine fremde Sprache zu lernen.

NDR Info Kindernachrichten: Um die Menschen in dieser schwierigen Lage wenigstens ein bisschen zu unterstützen, engagieren sich weiterhin viele Freiwillige.

Kinder: Also ich backe gerade mit einem Freund Muffins und wir haben auch schon Pfandflaschen gesammelt für Spenden, und dann wollen wir die Muffins verkaufen auf Spendenbasis – und das spenden wir dann. Es werden auch zum Beispiel Konserven gespendet und wer noch Klamotten hat, die er nicht mehr tragen will und Duschbad und sowas. Sehr viele Leute aus Deutschland versuchen auch zu helfen

NDR Info Kindernachrichten: Dazu wollten wir von Maya, Annika, Fiete und Paula aus Winsen an der Luhe wissen: Mal angenommen, bei euch in der Schule sitzen schon bald ukrainische Kinder mit in der Klasse. Wie könnt ihr diesen Kindern in der Schule und im Alltag ein bisschen helfen?

Kind: "Zum Beispiel freundlich sein und mit den Kindern einfach spielen. Ich kann mir vorstellen, die haben jetzt was ganz Schlimmes erlebt, die sind diesen ganzen Weg hierhergekommen. Wenn dann so ein Ausflug kommt, dann rückt man ja näher zusammen und dann ist es auch egal, welche Sprache man spricht. Könnte ich mir vorstellen, dass die daran Spaß haben."

Kind: "Also wenn sie zum Beispiel dann in meine Klasse kommen, dann würde ich sie erstmal ein bisschen in Ruhe lassen, um das ganze zu verkraften, dann würde ich sie vielleicht mal ansprechen, und so gucken, wie es ihm oder ihr geht. Dann würde ich vielleicht probieren, auf Englisch zu sprechen oder Zeichensprache vielleicht."

Kind: "Denen halt alles zeigen, damit sie sich erstmal zurechtfinden und sich nicht verlaufen."

Kind: "Also wenn jetzt Kinder aus der Ukraine in die Schule kommen, dann könnte man ja versuchen, ein paar Wörter in Ukrainisch zu lernen und dann lernt man zum Beispiel „das bedeutet Bitte“ und dann sagt man das auf Ukrainisch und sagt es dann danach auf Deutsch Bitte. Und so kann man dann versuchen, denen das zu erklären. Also es wird jetzt nicht so einfach, aber es wird ja schon gehen."

In dieser Woche haben Maya, Annika, Paula und Fiete aus der 5. Klasse des Gymnasiums Winsen (Luhe) mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten gesprochen, mit den Kindern telefoniert hat Vanessa Kiaulehn.

