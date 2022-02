Stand: 18.02.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Caren Busche

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über das große Thema der Woche gesprochen:

Nach langer Zeit gibt es wieder einen Krieg auf dem europäischen Kontinent. Russland ist in dieser Woche in die Ukraine einmarschiert, wir sprechen darüber was passiert ist und was uns noch erwartet - dazu wollen wir von Felix, Jian, Caroline und Keno von der Heiligengeistschule in Lüneburg wissen, was ihnen am meisten hilft, wenn sie Angst haben!

1. Krieg in der Ukraine

Kinder aus Niedersachsen: Es ist was ganz schlimmes passiert in der Ukraine. Und zwar haben russische Soldaten die Ukraine angegriffen. Ich habe mitbekommen, dass der russische Präsident am Donnerstag Soldaten in die Ukraine geschickt hat, und das finde ich nicht so schön, weil, da leben ja auch Menschen, und die haben dann ja Angst.

NDR Info Kindernachrichten: Seit dieser Woche gibt es wieder einen Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Ukraine ist ein großes Land, es liegt westlich von Russland und grenzt auch an Deutschlands Nachbarland Polen. Am Donnerstagmorgen hat Russlands Präsident seinen Truppen befohlen, die Ukraine anzugreifen. Sie sind von mehreren Seiten einmarschiert.

Kinder: Die Menschen in der Ukraine haben bestimmt gerade ganz dolle Angst. Viele Leute werde glaube ich aus der Ukraine flüchten und es sind schon Leute geflüchtet. Die haben Angst, weil die angegriffen wurden, oder manche mussten die Heimat verlassen. Die Menschen führen halt ein richtiges Angstleben und haben andauernd Angst, dass irgendwelche Fliegerbomben vom Himmel fallen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen auf der Welt hatten schon seit Tagen oder Wochen befürchtet, dass dieser Krieg ausbricht. Wichtige Politiker haben noch versucht, mit dem russischen Präsidenten Putin zu reden. Auch Bundeskanzler Scholz war in Moskau. Aber genutzt hat es nichts. Der Krieg hat begonnen.

Kinder: Die Ukraine und Russland streiten sich schon länger. Und jetzt ist es halt schlimmer geworden. Und der Präsident aus Russland hat gesagt, dass manche Teile von der Ukraine eigene Länder sind und nicht mehr zur Ukraine gehören sollen. Das geht natürlich nicht, weil das ist ja verboten. Putin darf eigentlich ja nicht sagen, dass es eigene Länder sind, weil die Ukraine ja eigentlich ein eigenes Land ist.

NDR Info Kindernachrichten: Die Sache ist kompliziert. Die beiden Regionen liegen im Osten der Ukraine, also dicht an Russland. Und dort streiten die Menschen schon seit Jahren darüber, zu wem diese Regionen gehören sollen. Putin hat gesagt, er schicke seine Soldaten, um die Menschen in der Ost-Ukraine zu schützen, weil sie dort bedroht werden. Beobachter sagen allerdings, dass das nicht stimmt. Außerdem geht es in dem Streit auch noch um Macht in Europa. Russland will nämlich nicht, dass die Ukraine sich der NATO anschließt. In der NATO haben sich ganz viele Länder zusammengetan, und sich versprochen, dass sie sich gegenseitig helfen, wenn einer von ihnen angegriffen wird. In der NATO sind zum Beispiel viele europäische Länder, auch Deutschland und auch die USA, Russland aber nicht.

Kinder: Putin möchte nicht, dass die Ukraine der Nato beitritt. Ich habe gehört, dass Putin sich – in Anführungszeichen – bedroht fühlt, weil die NATO ihm näherkommt und deswegen versucht er das halt irgendwie zu stoppen. Viele Länder finden es falsch, das was Putin macht. Die Länder der EU haben sich auch schon Strafen überlegt, halt die Sanktionen. Eine Sanktion ist eine Art Bestrafung, um Russland also unter Druck zu setzen, damit Putin das lässt. Die wollen ihn bestrafen, damit er mit dem Krieg aufhört. Man weiß halt nicht so genau, wie es jetzt halt weitergeht. Und viele Menschen haben jetzt doll Angst.

NDR Info Kindernachrichten: Der Krieg in der Ukraine beunruhigt alle. Da geht es den Großen nicht anders als Kindern. Was könnte noch Schlimmes passieren – und wie kann man mit der Angst umgehen? Dazu Jörgpeter v Clarenau aus der Kinderradioredaktion.

Jörgpeter von Clarenau: „Ich habe Angst“ – das denken viele in diesen Tagen. Diesen Satz aussprechen, die Angst nicht für sich behalten, schon das kann ein bisschen helfen. Mit nahen, vertrauten Menschen reden, tut jetzt gut. Die Erwachsenen sollten keinen Bogen um dieses Thema machen. Und ganz ehrlich sagen, dass auch die Großen nicht wissen können, wie es weiter geht mit diesem Krieg und was noch alles passiert.

Und viele fragen sich auch: Sind wir hier in Deutschland sicher oder kommt der Krieg auch zu uns? Das ist nach allem, was wir wissen und nach allem, was Fachleute sagen, sehr unwahrscheinlich. Die Ukraine ist zwar ein Staat in Europa. Aber bei dem Krieg geht es nicht um Deutschland und die Menschen hier. Keiner erwartet, dass Russland auch unser Land angreift. Und wir können sicher sein: Die deutsche Regierung wird gemeinsam mit ihren Verbündeten alles tun wird, um zu verhindern, dass es auch hier Krieg gibt.

NDR Info Kindernachrichten: Wir haben Felix, Jian, Caroline und Keno aus der vierten Klasse von der Heiligengeistschule in Lüneburg gefragt: Was hilft euch denn am meisten, wenn ihr euch große Sorgen macht oder Angst habt?

Kind: "Wenn ich mir Sorgen mache, hilft mir Lesen, weil ich bin halt so eine Leseratte, und das Lesen macht mir halt positive Gedanken. Vor allen Dingen lustige Comics."

Kind: "Also mir hilft es, ich tanze oder turne oder höre laute Musik, oder lese was, ja das sind meine Tipps sozusagen."

Kind: "Wenn ich mir Sorgen mache, gehe ich zu meinen Eltern und spreche mit denen. Und manchmal spiele ich dann auch mit meinem Bruder Tischkicker, das hilft, weil mich das einfach ablenkt.

Kind: "Wenn ich mir große Sorgen mache und Angst habe, dann hilft mir am meisten, dass ich nicht dran denke. Weil wenn ich nicht dran denke, dann kann ich mir nicht mehr so große Sorgen machen. Oder ich gehe zu Mama oder zu Papa, und dann kuschele ich mit Mama und Papa, das ist schön. Und dann fühlt es sich besser an."

In dieser Woche haben Felix, Jian, Caroline und Keno aus der vierten Klasse von der Heiligengeistschule in Lüneburg mitgemacht. /nachrichten/info/sendungen/mikado/carenbusche103_v-contentxl.jpgCaren Busche hat die Kindernachrichten gesprochen, mit den Kindern telefoniert hat /nachrichten/info/sendungen/mikado/ineskaffka102_v-contentxl.jpgInes Kaffka.

Anhören und als Podcastabonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 19.02.2022 | 11:40 Uhr