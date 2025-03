Stand: 07.03.2025 19:19 Uhr Kindernachrichten: Kosten für Verteidigung | Fastenzeit | ESC von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Schulden für die Armee (8 Min) Schulden für die Armee (8 Min)

Höhere Kosten für Verteidigung

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wird bei uns viel über Panzer, Kampf-Flugzeuge, Raketen und Munition gesprochen – die braucht ein Land, um sich zu verteidigen. Auch Deutschland muss viel mehr Geld für seine Armee, die Bundeswehr, ausgegeben, sagen wichtige Politiker. Und dafür wollen sie, anderes als geplant, neue Schulden machen.

Die Fastenzeit hat begonnen

Freiwillig verzichten – das versuchen gerade viele Menschen auf der ganzen Welt. Denn bei den Christen hat die Fastenzeit begonnen und bei den Muslimen der Ramadan. Das Fasten soll eine besondere Erfahrung sein, bei der man sich Gott näher fühlt. Wir sprechen darüber, worauf ihr nur schlecht verzichten könntet.

Deutscher Beitrag beim ESC

Es steht jetzt fest, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start geht. Es sind die Geschwister Abor und Tynna mit ihrem Song "Baller". Der Eurovision Song Contest ist ein großer Musikwettbewerb in Europa. Da werden am Ende Punkte für alle Lieder verteilt. Und wer die meisten Punkte bekommt, gewinnt. Wie wohl die Chancen für "Baller" stehen?

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Marina, Keke, Per, Marlene und Pauline aus der 4. Klasse der St.-Ursula- Schule in Lüneburg.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



