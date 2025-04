Stand: 11.04.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Koalitionsvertrag | Trockenheit | Schulranzen von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

CDU/ CSU und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag

Es sieht ganz so aus, als sollte es in Deutschland bald eine neue Regierung geben: Die Parteien CDU/CSU - die man zusammen übrigens Union nennt - und die SPD haben sich auf einen Plan geeinigt, den Koalitionsvertrag. Koalition bedeutet, dass mehrere Parteien in einer Regierung zusammenarbeiten.

Der Koalitionsvertrag ist so dick wie ein Buch und darin steht, was die drei Parteien in den nächsten Jahren anpacken und regeln wollen. Der Chef der Bundesregierung ist der Bundeskanzler - und das wird voraussichtlich Friedrich Merz von der CDU. Bevor er sich Kanzler nennen darf, muss seine Partei und auch die SPD dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Die CSU hat das schon gemacht. Anfang Mai könnte es dann soweit sein, dass Merz zum Kanzler gewählt wird.

Probleme durch Trockenheit

An vielen Orten in Deutschland hat es in den vergangenen Wochen gar nicht oder nur ganz wenig geregnet. Fachleute schreiben jeden Monat alles Wichtige rund ums Wetter auf, auch wie viel es geregnet hat. Sie sagen, dass der März einer der trockensten in Deutschland war, seit Menschen überhaupt aufschreiben, wie sich das Wetter entwickelt. Deshalb sind viele Böden trocken und Flüsse und Seen haben nur wenig Wasser.

Auch Pflanzen und Tiere leiden unter der Trockenheit. Wichtig ist gerade auch noch, dass im Wald niemand Feuer macht - auch das Rauchen von Zigaretten ist dort verboten. Denn die Waldbrandgefahr ist wegen der Trockenheit im Moment besonders in Teilen von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sehr hoch.

Der Schulranzen feiert 50. Geburtstag

Jeder hat ihn - den Schulranzen! Die Schulrucksäcke, wie wir sie kennen, feiern jetzt ihren 50. Geburtstag! Davor mussten Kinder oft Ledertaschen tragen, manchmal konnte man die nicht mal auf den Rücken schnallen.

Aber auch heute ist es hin und wieder ungemütlich: Zum Beispiel, wenn der Ranzen viel zu schwer ist, weil so viele Bücher für den Unterricht drin sind oder auch noch Sportzeug eingepackt werden muss. Manchmal muss der Ranzen aber auch einfach mal wieder ausgemistet werden und kaputte Stifte oder alte Zettel und Hefte können raus!

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Malte, Adrian, Alexa und Luis aus der Adolph-Diesterweg-Schule in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch

Dieses Thema im Programm: Der NDR | Kindernachrichten | 12.04.2025 | 14:40 Uhr