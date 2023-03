Stand: 24.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Bei mehreren großen Treffen sprechen Fachleute und Politiker darüber, wie wir unser Klima besser schützen

Beim zweiten Thema geht es um um TikTok: Viele fragen sich, wie man mit der beliebten App aus China umgehen soll.

Wir berichten über den Ramadan und dass auch in Deutschland viele Gläubige jetzt tagsüber aufs Essen und Trinken verzichten.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern über die Weltkarte des Glücks, denn ein neuer Bericht sagt, in welchen Ländern die Menschen besonders froh und zufrieden sind. Dazu wollten wir von Clarissa, Romy, Mia und Felix wissen:

"Kennt ihr das: Andere so zu überraschen oder so für sie da zu sein, dass sie glücklich darüber sind?"

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 25.03.2023 | 11:40 Uhr