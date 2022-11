Stand: 11.11.2022 11:00 Uhr Kindernachrichten: Klimakonferenz | Neue Landesregierung | WM-Kader | Glücksatlas von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

In Ägypten ist eine sehr große Klimakonferenz gestartet, an der Vertreterinnen und Vertreter von Ländern aus der ganzen Welt teilnehmen. Niedersachsen hat eine neue Landesregierung. Dort regieren jetzt die SPD und die Grünen. Seit dieser Woche wissen wir, welche Mannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft der Herren nach Katar fährt. Außerdem hat der Glücksatlas gezeigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein besonders glücklich sind.

In dieser Woche haben Mia, Annika, Jonna und Felix aus den 6. Klassen des Corvey Gymnasiums in Hamburg mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt und Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 12.11.2022 | 11:40 Uhr