Stand: 05.11.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Jörgpeter von Clarenau

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit drei Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen:

Über 100 Länder versprechen beim Weltklimagipfel, den Wald besser zu schützen. Wir berichten darüber, dass die Corona-Zahlen weiter steigen und dass es deswegen wieder mehr Impfungen geben soll. Mit den Kindern haben wir gesprochen, dass ein deutscher Astronaut zu einem langen Einsatz auf der Raumstation startet. Außerdem berichten wir, dass wir durch die Zeitumstellung schon mittendrin in der dunklen Jahreszeit sind.

Hierzu gibt es eine Meinungsfrage: Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob es sie stört oder ob sie die Aussicht auf viele lange dunkle Abende vielleicht gar nicht so schlecht finden?

1. Erfolg beim Welt-Klimagipfel

Kinder aus Schleswig-Holstein: Im Moment ist der Welt-Klimagipfel und dazu treffen sich viele Politiker aus vielen verschiedenen Ländern. Auf dieser Versammlung wird besprochen, was man gegen den Klima-Wandel unternehmen kann.

NDR Info Kindernachrichten: An der riesigen Versammlung in der schottischen Stadt Glasgow nehmen rund 25.000 Menschen teil: Umweltschützer, Klimaaktivistinnen, Journalisten und Reporterinnen; vor allem aber Regierungsvertreter aus fast allen Ländern der Welt.

Sie sprechen darüber, was gegen den von uns Menschen gemachten Klimawandel getan werden muss. Dass es gefährlich für das Leben auf der Erde werden kann, wenn nichts gegen die weltweite Erwärmung unternommen wird, darüber sind sich fast alle einig. Heftig diskutiert wird aber darüber, was man e jetzt tun muss, wie schnell man etwas tun muss und wie teuer das wird..

Kinder: Die Politiker diskutieren sehr viel und ich glaube, dass sie sich auch manchmal sogar streiten. Ich denke, dass es einen Kreis gibt und dass die Politiker nebeneinander sitzen - und dann mit einem Mikrofon vor ihnen und dass die das dann sagen können.

NDR Info Kindernachrichten: Technisch klappt die Verständigung. Aber bei den Sachen, über die man redet, wird es oft schwierig. Viele sagen voraus, dass diese Konferenz nicht reichen wird, um "mal-eben-schnell-die-Welt-zu-retten". Immerhin gibt es ein paar konkrete Beschlüsse, die Hoffnung machen. Zum Beispiel soll im Pazifik ein riesiges Schutzgebiet für bedrohte Meeresbewohner entstehen. Und weltweit sollen Wälder besser geschützt und Bäume gepflanzt werden.

Kinder: Die Politiker wollen für mehrere Milliarden Euro neue Bäume einpflanzen lassen. Die Bäume sind für uns wichtig, weil wir dadurch Luft kriegen können. Die Bäume saugen die schlechte Luft in sich und verwandeln sie in gute Luft und die geben sie wieder raus. Und deswegen sind Bäume so wichtig. Die Wälder brauchen wir, damit wir atmen können.

NDR Info Kindernachrichten: Über konkrete Beschlüsse des Weltklimagipfels, wie den zum Schutz der Wälder, freuen sich auch die sogenannten Klimaaktivisten. Das sind die Leute, die seit langem fordern, dass ganz viel gegen den Klimawandel getan werden muss. Und das passiert ihrer Meinung nach bei der Konferenz in Glasgow nicht. Dort, so sagen die Kritiker, wird viel zu wenig fest verabredet, um die Erderwärmung zu stoppen.

2. Sorgen wegen neuer Ansteckungs-Welle

Kinder: In Deutschland stecken sich immer mehr Leute mit Corona an. Die Zahlen steigen jetzt wieder. Mehrere Leute machen sich auch viele Sorgen, weil manche vorerkrankt sind und sie Angst haben, dass irgendwas passiert.

NDR Info Kindernachrichten: Die aktuellen Coronazahlen sind beunruhigend. Sie waren Ende dieser Woche sogar so hoch wie noch nie. Viele hatten gehofft, dass das Schlimmste überstanden ist. Aber nun sprechen alle von der sogenannten Vierten Welle.

Kinder: Der Gesundheitsminister sagt, dass wir vorsichtig sein sollen, weil sich immer mehr Leute mit dem Corona-Virus anstecken und es sollen sich mehr Leute imfpen lassen. Man kann sich auch eine Erfrischungs-Impfung holen. Das gilt für Leute über 70 Jahren. Die kriegen dann quasi ihre dritte Spritze.

NDR Info Kindernachrichten: Die Auffrischungsspritze -so sagen die Experten- schützt und kann helfen, dass sich die Krankheit weniger ausbreitet. Entscheidend komme es aber darauf an, wie sich die Menschen jetzt im Alltag verhalten.

Kinder: Es gibt auch manche Menschen, die nehmen eben keine Rücksicht auf die anderen und halten dann manchmal nicht die Corona-Regeln ein. Die denken, dass es langsam wieder normaler wird, die gehen jetzt wieder in Clubs oder treffen sich mit vielen Leuten. Aber es ist noch nicht vorbei und deswegen stecken sich im Moment wieder mehr Leute an.

3. Arbeitsplatz im Weltall

Kinder: Ein Astronaut aus Deutschland fliegt mit zwei anderen ins Weltall und erforscht dann auch noch etwas und die bleiben da auch ein paar Monate. Der Astronaut heißt Matthias mit Vornamen und den Nachnamen weiß ich gerade nicht und der startet jetzt ins All. Ich glaube, der ist schon ganz schön aufgeregt. Man fliegt ja nicht so oft zur Raumstation.

NDR Info Kindernachrichten: Verständlich wäre es, wenn Mathias Maurer, so heißt der deutsche Astronaut mit vollem Namen, tatsächlich ein wenig aufgeregt ist. Denn mehrfach schon wurde sein Trip zur Weltraumstation ISS in den vergangenen Tagen verschoben. Nun soll es Anfang der kommenden Woche mit der Reise ins All endlich klappen.

Kinder: Ich glaube, es ist auf so einer Raumstation schon aufregend zu arbeiten, aber wenn man da auch nur irgendwas kleines falsch macht, dann ist das, wenn die Maschine kaputt geht, schon ein bisschen doof.

Es ist bestimmt cool auf einer Raumstation zu arbeiten, weil du kannst durch deinen Arbeitsplatz sozusagen schweben, das stelle ich mir irgendwie total cool vor.

4. Abendstimmung am Nachmittag

Kinder: Wir gehen jetzt so langsam auf den Winter zu, dann wird es auch kälter und es wird abends früher dunkel. Die Uhr wurde ja umgestellt. Jetzt ist es viel früher dunkel. Das hat ein paar Auswirkungen.

NDR Info Kindernachrichten: …..zum Beispiel auf die Stimmung vieler Menschen. Wir fragten die Kinder der 5. Klassen der Herder- Schule aus Rendsburg: Stört euch der Gedanke, dass jetzt viele dunkle Abende auf euch zukommen?

Kind: "Wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeiner Freundin spiele und dann um sechs wieder zu Hause sein soll und ich mit dem Fahrrad fahre, ist es um sechs ja schon zappenduster - und das ist schon ein bisschen doof, wenn man dann mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt."

Kind: "Ich finde es eher interessant, weil ich jetzt mehr sehen kann, wie der Sonnenuntergang immer aussieht und die Sterne kann ich auch immer sehen abends."

Kind: "Die Aussicht auf viele dunkle Abende finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil man sich das dann irgendwie mal so mit einem Feuer im Ofen gemütlich machen kann und sich dann irgendwie Weihnachtsfilme angucken kann oder so."

In dieser Woche haben Jotta, Lasse, Peer und Leonie aus der 5. Klasse der Herderschule in Rendsburg mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 06.11.2021 | 11:40 Uhr