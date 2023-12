Stand: 15.12.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Klima-Konferenz | Letzte Schulwoche von Jonas Valentin Weber

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Ergebnisse der Klima-Konferenz (8 Min) Ergebnisse der Klima-Konferenz (8 Min)

Klima-Konferenz in Dubai - wie sind die Ergebnisse?

Dass mehr getan werden muss im Kampf gegen den Klimawandel - darüber ist man sich im Großen und Ganzen einig. Zu groß ist zum Beispiel die Sorge, dass der Meeresspiegel immer weiter ansteigt. Was man aber genau tun sollte im Kampf gegen die Erderwärmung - und auch wie schnell man handeln sollte, da haben die einzelnen Länder zum Teil ziemlich verschiedene Vorstellungen.

Ein ganz wichtiger Punkt, auf den sich die Politik jetzt trotzdem geeinigt hat, betrifft die fossilen Energien - also Energie, die aus Kohle, Öl und Gas erzeugt wird. Dabei entsteht ja auch CO2, ein Gas, das für das Klima besonders schlecht ist. Gerade deshalb haben die Länder in Dubai jetzt entschieden, dass die fossilen Energien in Zukunft nicht mehr genutzt werden sollen. Aber wann genau Schluss sein soll mit Kohle, Öl und Gas - darauf konnten sich die Länder nicht einigen.

Endspurt - die letzte Schulwoche des Jahres fängt an

Dann geht's in die verdienten Ferien - mitsamt Geschenken an Weihnachten und langem Aufbleiben an Silvester.

Wir haben die Kinder des Gymnasium Reutershagen in Rostock gefragt, wie die letzte Schulwoche bei ihnen genau aussieht. Ist etwas Besonderes wie Weihnachtssingen geplant? Außerdem haben die Kinder uns erzählt, ob sie sich denn schon darauf freuen, ihre Schulfreundinnen und -freunde im neuen Jahr wiederzusehen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Hugo, Malte, Leonard, Lisa und Naya vom Gymnasium Reutershagen in Rostock.

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Jonas Valentin Weber hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



