Kindernachrichten: Klima-Klage | Migrations-Debatte | Lachanfall

Junge Leute für mehr Klimaschutz - sechs Freunde verklagen europäische Staaten

Sechs Freunde aus Portugal wollen, das Regierungen mehr für den Klimaschutz tun. Deshalb haben sie 32 europäische Staaten, darunter auch Deutschland, verklagt. Dafür haben sie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klimaklage eingereicht. Sie wollen die Regierungen der Staaten zwingen, viel mehr für den Schutz der Umwelt zu tun.

Ein Urteil wird es wohl erst in ein paar Monaten geben, aber dass sich das Gericht überhaupt mit der Klage beschäftigt, werten viele schon als Erfolg und sehen es als Zeichen, wie wichtig das Thema genommen wird. Immer mehr Menschen wollen, dass Regierungen und Unternehmen mehr für den Klimaschutz tun. Auf der ganzen Welt gibt laut einem Bericht der Vereinten Nationen mehr als 2.000 solcher Klagen.



Mehr Menschen fliehen aus ihrer Heimat – darüber wird in Deutschland gerade viel diskutiert

In den vergangenen Monaten sind wieder viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Und deshalb wird seit ein paar Wochen wieder viel über Flüchtlinge und Migranten gesprochen. Migranten werden Menschen genannt, die ihr Land verlassen, um woanders Arbeit zu finden, um mehr Geld zu verdienen. Flüchtlinge sind Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, weil sie zum Beispiel Angst haben, dass ihnen dort etwas passieren könnte, weil sie wegen ihrer Religion oder ihrer politischen Meinung verfolgt werden.

Sie können dann einen Asylantrag stellen. Das Wort Asyl kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt so etwas wie „sicher“. Wenn jemand Asyl bekommt, darf er in Deutschland bleiben, also an einem sicheren Ort. Viele Menschen fliehen, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht. Wie jetzt schon seit eineinhalb Jahren in der Ukraine.

In der aktuellen Migrationsdebatte geht es auch darum, wie sich Flüchtlinge und Migranten hier bei uns einleben können – wo sie wohnen, wann sie arbeiten dürfen, wo ihre Kinder in den Kindergarten, in die Schule gehen können. Viele Städte und Gemeinden, die sich um die Menschen kümmern, sagen, dass sie das kaum noch schaffen. Die Politikerinnen und Politiker suchen nach Lösungen.

Sympathischer Lachanfall – Nachrichten-Sprecherin kriegt sich live vor der Kamera nicht mehr ein

In dieser Woche wurde auch herzhaft gelacht: Die Nachrichten-Sprecherin Susanne Daubner hatte vor laufender Kamera während der Tagesschau einen Lachanfall. Sie ist ein richtiger Profi, sie macht den Beruf schon viele Jahre lang und trotzdem konnte sie sich in der Live-Sendung nicht beherrschen. Später sagte sie, dass es dafür eigentlich keinen richtigen Grund gab. Ihr Lachanfall ging viral und viele fanden es sympathisch und menschlich.

