Kindernachrichten: Klima-Gruppe | Haushalts-Kasse | Naturschutz | Fußball von Janine Albrecht

In dieser Woche haben wir mit Lilly, Marlene, Lasse, Elin, Felix und Mads aus der Klasse 5a der Klaus-Groth-Schule in Tornesch in Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen:



Die Polizei durchsucht Wohnungen von Mitgliedern der Klima-Gruppe "Letzte Generation".

Beim zweiten Thema geht es um die Haushalts-Kassen: Nach den Rekordpreisen der vergangenen Monate wird vieles jetzt wieder billiger.

Außerdem berichten wir darüber, dass Fachleute sagen, dass wir mehr für die Arten-Vielfalt tun müssen.

Und wir haben mit den Schülerinnen und Schülern über die Fußball-Bundesliga gesprochen, denn erst am Wochenende entscheidet sich, wer dieses Jahr Deutscher Fußballmeister wird - wir wollten von den Kindern wissen:

"Wie haltet ihr das aus, wenn etwas sehr spannend ist?"

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Janine Albrechthat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

