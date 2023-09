Stand: 08.09.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kleiderordnung | Haushaltsdebatte | Klimagipfel von Emely Riemer

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Diskussion um Kleiderordnung an Schulen

Lotterige, zerrissene oder freizügige Kleidung sollte an Schulen verboten sein - das findet zumindest der Bundeselternrat. Eltern aus ganz Deutschland, die sich in diesem Rat austauschen, meinen: Es sollte einheitliche Regeln für die Kleidung an Schulen geben. Und wer sich nicht daran hält, soll nach Hause geschickt werden, um sich umzuziehen. Im Moment ist in Deutschland allerdings kein Gesetz für Anziehsachen an Schulen geplant. Der deutsche Lehrerverband und der Verband für Bildung und Erziehung sind gegen feste Regeln für Kleidung.

Große Diskussionen gab es in dieser Woche in Frankreich. Dort wurde jetzt zum Beispiel die Abaya verboten. Das ist ein weites Gewand, das vor allem muslimische Schülerinnen tragen. Französische Politiker und Politikerinnen sagen: Religion soll in der Schule keine Rolle spielen. Deswegen sind schon länger Kopftücher, das christliche Kreuz oder auch die jüdische Kippa im Unterricht verboten.

Neue Schulden oder sparen? Politikerinnen und Politiker diskutieren über Geld

Im Bundestag hat in dieser Woche die Haushaltsdebatte stattgefunden. Die Politikerinnen und Politiker diskutieren darüber, welches Ministerium wie viel Geld bekommt. Die Ministerien sind zum Beispiel zuständig für Ernährung und Landwirtschaft, für den Klimaschutz, für Jugendliche oder auch arme Menschen. Und natürlich will jedes Ministerium möglichst viel Geld abbekommen. Das führt zu Diskussionen.

Den Überblick behalten muss Finanzminister Christian Lindner. Sein Plan sieht im Moment so aus: Insgesamt sollen 445,7 Milliarden Euro ausgegeben werden. Am meisten Geld bekommt das Ministerium für Arbeit und Soziales mit knapp 172 Milliarden Euro. Es ist zum Beispiel für Rentnerinnen und Rentner und Menschen ohne Arbeit zuständig. Mehr Geld soll es unter anderem für den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Bildung geben. Finanzminister Lindner muss für seinen Plan auch Schulden aufnehmen, aber nicht so viele wie im letzten Jahr. Außerdem soll auch viel Geld gespart werden.

Kinder-Klimagipfel in Nairobi

In Afrika hat in dieser Woche ein wichtiges Treffen stattgefunden: Ein Kinder-Klimagipfel. In Nairobi haben sich viele junge Menschen getroffen und drei Tage lang darüber gesprochen, was ihre Generation gegen den Klimawandel tun kann. Das Treffen hat Ellyanne Wanjiku mitorganisiert. Sie ist 13 Jahre alt und damit Kenias jüngste Klimabotschafterin. Ihr Plan ist es, möglichst viele Bäume zu pflanzen. Trotzdem fordert sie auch die Erwachsenen auf, mehr zu tun. Sie sagt: "Nach den Klimagipfeln hören wir immer, dass etwas getan werden soll. Doch dann machen die Erwachsenen nichts. Dieses Mal wollen wir Taten sehen."

Auch die Erwachsenen haben in dieser Woche in Kenia in Afrika über den Klimaschutz diskutiert. Auf einem Gipfel haben sie Ideen ausgetauscht. Eine davon ist die Klimasteuer: Länder, die dem Klima zum Beispiel mit Abgasen viel schaden, sollen dann auch viel Geld dafür bezahlen. Mit diesem Geld kann dann etwas Gutes für die Umwelt getan werden.

