Kindernachrichten: Kindergrundsicherung | Mogelpackungen | Würgeschlangen von Gisela Former

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Kindergrundsicherung - mehr Geld für Familien mit Kindern

In dieser Woche hat die Regierung nach langem Hin und Her etwas Wichtiges entschieden: Kinder aus ärmeren Familien sollen mehr Hilfe vom Staat bekommen. Bisher ist es so, dass der Staat alle Kinder mit Geld unterstützt – dem Kindergeld. Denn Familien mit Kindern haben ja auch automatisch mehr Ausgaben: für Essen, Kleidung und auch Hobbys.

Wer sehr arm ist und zusätzliche Hilfe für Kinder braucht, muss bisher jedoch verschiedene Formulare ausfüllen. Viele Mütter und Väter wissen aber wohl gar nicht, dass es das gibt oder es ist so kompliziert, dass sie den Überblick verlieren und deshalb weniger Unterstützung bekommen als ihnen eigentlich zusteht.

Die Regierung hat versprochen, dass ab dem übernächsten Jahr, die verschiedenen Hilfsgelder vom Staat unkompliziert und automatisch in einem Betrag an die Familien ausgezahlt werden.

Mogelpackungen - gleiche Verpackung, weniger drin

Immer mehr Menschen ärgern sich nach dem Einkaufen – nicht nur weil allgemein vieles teurer geworden ist. Oft stellt man zuhause fest, dass zum Beispiel beim gekauften Kakaopulver die Verpackung und der Preis zwar gleich geblieben sind – aber es ist weniger drin als früher. Eine Mogelpackung. Darüber gibt es immer mehr Beschwerden.

Es gibt Leute, die genau das untersuchen, zum Beispiel Verbraucherzentralen. Sie küren dann "die Mogelpackung des Monats". Im August war es eine Mundspülung.

Rätsel um Würgeschlangen

In Niedersachsen hat es diese Woche große Aufregung gegeben. Dort sind an einem kleinen See mehrere Würgeschlangen gefunden worden – Königspythons. Die Schlangen sind nicht giftig und waren noch relativ klein. Eine echte Gefahr bestand also nicht. Wie die Schlangen dorthin kamen, weiß man noch nicht. Das versucht die Polizei nun zu klären.

Die Pythons sind eingefangen und erstmal in einem Tierpark untergebracht worden.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Maja, Fritzi, Jannis und Zede aus der Waldorfschule Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern.

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Gisela Former hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

