Kindernachrichten: Kein Kriegsende | Iran | Krabbeltiere | Herbst von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Der russische Präsident will mehr Soldaten in die Ukraine schicken

Außerdem berichten wir, dass viele Menschen im Iran nach dem Tod einer jungen Frau protestieren.

Beim dritten Thema geht es um Krabbeltiere: Ein Forscherteam hat heraus gefunden, wie viele Ameisen es auf der Welt gibt.

Und wir sprechen über das Wetter - ab jetzt sind wieder warme Sachen und gemütliche Abende auf dem Sofa angesagt. Von den Kindern wollten wir dazu wissen: "Kommst Du mit dem Herbstwetter zurecht - und was machst Du an ungemütlichen Nachmittagen?"

In dieser Woche haben Jaimy Lee, Niklas und Lennard aus der 6a der Krustensternschule in Rostock mitgemacht. Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben, Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert und die Kindernachrichten gesprochen.

