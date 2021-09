Stand: 04.09.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Janine Albrecht

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über folgende Themen gesprochen: Der Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel geht in die heiße Phase. Wir berichten darüber, dass die letzten amerikanischen Soldaten Afghanistan verlassen haben. Außerdem sprechen wir mit den Kindern darüber, dass Sturm und Überschwemmungen in den USA für große Probleme sorgen. Und wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, wie sich die Schule nach den langen Sommerferien wieder anfühlt.

1. Rennen ums Kanzleramt

Kinder aus Neustadt am Rübenberge: In wenigen Wochen findet die Bundestagswahl statt. Bei den Bundestagswahlen werden verschiedene Parteien gewählt, man kann zum Beispiel die CDU, die SPD, die AfD und die Grünen wählen.

NDR Info Kindernachrichten: … und das sind noch längst nicht alle Parteien, die bei der Bundestagswahl antreten: Diesmal sind es 47 Parteien. Aktuell sind die CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grünen im Bundestag. In einer Partei haben sich Menschen zusammengeschlossen, die die gleichen Meinungen und Ziele haben.

Kinder: Ich weiß nur, dass die Partei Die Grünen für das Klima stehen, mehr weiß ich eigentlich nicht über die einzelnen Parteien.

NDR Info Kindernachrichten: Weil nicht mehr viel Zeit ist, bis zur Bundestagswahl - sie ist schon in drei Wochen, am 26. September - geht es jetzt im Wahlkampf in die sogenannten "heiße Phase.

Kinder: Kämpfen ist nicht mit Schwertern oder Mittelalter oder sowas gemeint, sondern mit Worten. Wahlkampf ist: Da treten die sozusagen gegeneinander an und halten Reden, um möglichst viele Stimmen für sich zu bekommen. In Reden sagen die Politiker, was sie machen wollen, wie sie das verändern wollen.

NDR Info Kindernachrichten: Und für die Parteien, die glauben, die meisten Stimmen zu bekommen, geht es bei der Bundestagswahl auch darum, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, also den Regierungschef oder die Chefin. Bislang ist das Angela Merkel von der CDU, schon seit 16 Jahren, aber jetzt hört sie auf.

Kinder: Die Parteien suchen sich dann jemanden aus, der dann vorspricht im Prinzip, um dann Bundeskanzler zu werden. Baerbock ist bei den Grünen, Scholz ist bei der SPD und Laschet ist bei der CDU.

NDR Info Kindernachrichten: Jeder von den Dreien will ins Kanzleramt. Deshalb nennt man sie auch die Kanzlerkandidaten bzw. Kanzlerkandidatin. Das Kanzleramt ist ein großes Haus in Berlin, dass die Berliner übrigens auch "Waschmaschine" nennen, weil es ein bisschen danach aussieht. Jetzt im Wahlkampf ist auch die Rede vom "Rennen ums Kanzleramt". Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet sind auf jeden Fall gerade sehr viel unterwegs.

Kinder: Ich habe gehört, dass die jetzt im Fernsehen waren, Laschet, Scholz und Baerbock, haben da ein bisschen rumdiskutiert, im Prinzip miteinander. Selbst geguckt habe ich es nicht. Sie haben darüber diskutiert, warum sie als Kanzler die besten sind. Ich und meine Familie, und ich glaube auch ganz ganz viele andere, sind auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht.

2. Abzug aus Afghanistan

Kinder: Die USA sind jetzt aus Afghanistan abgetreten und es wird immer noch darüber diskutiert, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Getroffen hatte diese Entscheidung noch der frühere US-Präsident Donald Trump, aber auch sein Nachfolger Joe Biden hat an den Plänen für den Truppenabzug festgehalten.

Denn in den USA sind viele Menschen dafür, dass die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten wieder nach Hause kommen. Der Krieg in Afghanistan ist der längste, an dem sich die USA bislang beteiligt haben.

Kinder: Die USA und andere Länder sind schon seit 2001 bis 2021 im Land Afghanistan. Früher haben die Taliban in Afghanistan geherrscht und die Amerikaner haben sie daraus verscheucht.

NDR Info Kindernachrichten: Aber so ganz waren die Taliban nie weg. Und als dann immer mehr ausländische Soldatinnen und Soldaten das Land verlassen haben, haben die Taliban Stück für Stück immer mehr Gebiete zurückerobert, bis sie schließlich auch in der Hauptstadt Kabul waren, darüber haben wir hier in den Kindernachrichten auch berichtet. Die Taliban legen die Regeln des Islam sehr streng aus und wer sich nicht daranhält, wird bestraft.

Kinder: Deswegen wollen jetzt auch ganz viele flüchten, weil sie nicht unter der neuen Ordnung dort leben wollen. Viele Menschen wollen aus dem Land weg, vor allem weil die Regeln und auch die Frauenrechte und sowas und versuchen auch über die Grenzen nach Pakistan zu flüchten.

NDR Info Kindernachrichten: Jetzt wird gerade verhandelt, wie man weiter Schutzsuchende Menschen aus Afghanistan rausholen kann.

3. Unwetter in den USA

Kinder: Ich habe gehört, dass der Hurrikan Ida auf Land getroffen ist.

NDR Info Kindernachrichten: … in den USA war das. Im Süden, nahe der Stadt New Orleans. Ein Hurrikan ist ein richtig starker Sturm, ein Wirbelsturm, der über dem Meer entsteht.

Kinder: In den USA gibt es oft solche Stürme. Da gibt es extra so eine "Hurrikan-Saison", aber das war jetzt schon eine ziemlich schlimmer.

NDR Info Kindernachrichten: Hurrikan Ida ist mit bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf das Land zugerast. Dort hat er dann Häuser zerstört, Strommasten mit sich gerissen. Dann ist er weiter übers Land gezogen, Richtung Norden. Nach New York.

Kinder: Und es ist viel Regen runtergekommen. Der Regen war so schlimm wie noch nie seitdem das Wetter aufgezeichnet wurde. Die Straßen sind überflutet und manche Menschen mussten aus ihren Autos gerettet werden, viele Häuser sind zerstört und die Menschen hoffen, dass die USA ihnen weiterhilft.

NDR Info Kindernachrichten: Das hat US-Präsident Biden seinen Landsleuten auch schon versprochen. Und auf Twitter hat er geschrieben: "Die Klimakrise ist da". Joe Biden hat Kampf gegen die Erderwärmung zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt.

4. Schul-Alltag für alle

Kinder: Bei uns ist auch die Schule losgegangen, auch in Niedersachsen ist die Schule jetzt wieder losgegangen.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit heißt es jetzt für ALLE Schülerinnen und Schüler bei uns im Norden wieder ab ins Klassenzimmer. Auch in Niedersachsen gelten dafür aber erstmal weiterhin die Corona-Regeln, also zum Beispiel im Unterricht Masken tragen. Trotzdem freuen sich Mia, Philipp, Anna und Lasse, wieder in die Schule zu gehen:

Kind: "Weil da meine Freunde sind, die ganze Zeit zu Hause zu hocken, sich zwischendurch mal wieder mit Freunden verabreden ist nicht dasselbe wie in der Schule, auf dem Pausenhof zu spielen oder sowas. Ich finde es halt schon nervig, wieder morgens so früh aufstehen zu müssen, ich bin dann meist auch nicht wirklich munter."

Kind: "Ich freue mich mega auf die Schule und hoffe, dass es besser wird. Letztes Jahr hatten wir ja viel Homeschooling. Ich habe jetzt auch meine zweite Fremdsprache."

Kind: "Ich freu mich eigentlich, dass die Schule wieder losgeht, weil ich so meine Freunde und die Lehrer wiedersehen kann."

Kind: "Ich mag zwar Ferien, aber dann hat man auch nicht immer soviel vor und dann ist der Tag ein bisschen normaler, wenn jetzt Schule ist."

In dieser Woche haben Mia, Lasse, Anna und Philipp aus der 6. Klasse des Gymnasiums Neustadt am Rübenberge mitgemacht. Gesprochen hat Janine Albrecht die Kindernachrichten. Ines Kaffka hat die Kinder telefonisch interviewt.

