Stand: 14.02.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: KI | Streik | Winter

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Politiker sprechen über KI

Künstliche Intelligenz, kurz KI, gibt es immer mehr um uns herum. Viele freuen sich darüber, andere machen sich Sorgen.

In dieser Woche haben sich viele Politiker aus verschiedenen Ländern in Paris getroffen und zum Beispiel darüber gesprochen, wie KI in Zukunft genutzt werden kann.

Streik im öffentlichen Dienst

In vielen Städten sind in dieser Woche Busse ausgefallen, Kitas waren geschlossen und die Müllabfuhr ist nicht gekommen.

Viele Arbeiter haben gestreikt und sind auf die Straße gegangen. Sie fordern unter anderem mehr Geld für ihre Arbeit.

Wintereinbruch in Deutschland

Es ist noch einmal richtig frostig geworden in Norddeutschland. Teilweise hat es sogar geschneit.

Wir haben gefragt: Mögt ihr den Winter? Oder freut ihr euch schon auf die warmen Monate?

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Ayoub, Ivana, Nele, Hero und Tadeo aus der 4. Klasse der Heiligengeistschule in Lüneburg in Niedersachsen.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Svenja Nanninga hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: Der NDR | Kindernachrichten | 15.02.2025