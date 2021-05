Stand: 28.05.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Dieses Mal geht es um diese Themen: Viele fragen sich, ob Corona-Impfungen auch für Kinder gut sind. Mit sechs Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern haben wir darüber gesprochen, dass die Herrscher des Landes Belarus weltweit für Empörung sorgen. Außerdem berichten wir darüber, dass überall im Norden die Freibäder nach und nach aufmachen.

1. Schutz für Schüler

Kinder aus Neubrandenburg: Viele Leute diskutieren darüber, ob Corona-Impfungen auch für Kinder gut sind.

NDR Info Kindernachrichten: Wichtige Politikerinnen und Politiker haben jetzt gesagt, dass Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bald geimpft werden könnten. Minister Jens Spahn, der in der Regierung von Angela Merkel für das Thema Gesundheit zuständig ist, meinte, dass man das vielleicht bis zum August schaffen könnte.

Aber es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch einige Mediziner, die sagen, es wäre besser noch ein etwas zu warten.

Kinder: Es gibt einen Impfstoff, der wurde auch schon getestet, aber Experten warnen davor oder sagen, es reicht noch nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Es gibt eine Untersuchung für die gut 1.000 Kinder und Jugendliche den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen haben. Dass, so meinen deutsche Fachleute, sind zu wenig, um genug über Nebenwirkungen zu wissen. Sie würden auch gerne darauf schauen, welche Erfahrungen es in anderen Ländern gibt. In den USA und Kanada werden Kinder ab 12 Jahren schon damit geimpft.

Kinder: Viele Politiker wollen zurzeit, dass möglichst schnell, möglichst viele Kinder und Jugendliche geimpft werden, damit das Coronavirus besiegt wird. Viele Politiker sagen, dass Kinder auf Vieles verzichten mussten und deswegen jetzt eine Impfung bekommen sollen.

NDR Info Kindernachrichten: Die Entscheidung, ob ein Kind geimpft wird oder nicht, treffen die Eltern. Die Corona-Impfungen sind freiwillig.

2. Flugzeug zur Landung gezwungen

Kinder: In Belarus wurde ein Flugzeug zum Landen gezwungen.

NDR Info Kindernachrichten: Belarus ist ein Land im Osten von Europa, es grenzt unter anderem an Russland. Wir haben hier auch schon öfter über Belarus berichtet. Über die Demonstrationen gegen den Präsidenten, Alexander Lukaschenko. Er soll bei seiner Wahl betrogen haben.

Kinder: Es gibt ganz ganz viele Kritiker zurzeit gegen Lukaschenko, weil die deren Politik nicht gut finden und einer saß an Bord des Flugzeuges. Dann hat der Lukaschenko gesagt, das Flugzeug sollte landen, wegen einer Bombe. Und deswegen wurde das Flugzeug zum Landen gezwungen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Griechenland nach Litauen und es waren mehr als 100 Leute an Bord. Das mit der Bombe stimmte gar, das war ein Fehlalarm. Die Maschine ist weitergeflogen und es fehlten aber zwei Passagiere. Und zwar dieser eine Kritiker, der ist auch Journalist ist, der ist jetzt im Gefängnis, und seine Freundin.

NDR Info Kindernachrichten: Roman Protasewitsch heißt der Mann, der nach der Landung auf dem Flughafen in Minsk festgenommen wurde. Er kommt aus Belarus, aber Protasewitsch hatte seine Heimat schon vor längerem verlassen. Er hatte Angst verhaftet zu werden, weil er Präsident Lukaschenko kritisiert. Und das kann in Belarus gefährlich werden. Lukaschenko behauptet jetzt, dass Protasewitsch schlimme Verbrechen begangen hat. Darauf drohen die härtesten Strafen.

Kinder: Viele Politiker und andere Länder finden das gerade gar nicht gut.

NDR Info Kindernachrichten: Sie meinen, dass Lukaschenko lügt und selbst Verbrechen begeht. Die Europäische Union will die Herrscher in Belarus für die Aktion bestrafen. Und sicherheitshalber sollen Flugzeuge erstmal nicht mehr über das Land fliegen.

3. Sprungs ins kalte Wasser

Kinder: Im ganzen Norden öffnen nach und nach die Freibäder. In Mecklenburg-Vorpommern öfnnen die jetzt am 1. Juni, am Kindertag. In anderen Bundesländern ist es unterschiedlich.

NDR Info Kindernachrichten: Also kann man dann endlich wieder schwimmen gehen, denn die Hallenbäder sind ja wegen Corona seit Monaten geschlossen. Aber bei dem aktuellen Wetter, muss man schon mutig sein, ins kalte Wasser zu springen.

Wir haben die Schülerinnen und Schüler aus der 4., 5. und 6. Klasse der Evangelische Schule Sankt Marien in Neubrandenburg gefragt, ob sie jetzt schon reintrauen:

Kind: "Ich weiß nicht, aber ich denke, ich würde schon reingehen und einfach mal gucken, wie es sich anfühlt."

Kind: "Ne, ich würde mich nicht reintrauen."

Kind: "Wenn die Bäder beheizt sind, würde ich natürlich gleich reingehen."

Kind: "Wenn es in Freibädern auch Rutschen gibt, sind Rutschen immer was Tolles und auch Sprungtürme mag ich sehr gerne."

Kind: "Ich gehe gerne Baden und Schwimmen, aber im See bei uns. Ein bisschen tauchen, schwimmen, Ball spielen im Wasser. Ich freu mich sehr darauf."

Kind: "Also ich liebe Schwimmen auch sehr, weil man sich auslasten kann und es macht auch richtig viel Spaß, einfach im Wasser zu spielen, es kühlt ab und es ist einfach schön, im Wasser zu sein."

Kind: "Tauchen finde ich sehr toll, vor allen Dingen, weil man dann irgendwie ganz abseits von der Welt ist, dann einfach andere Gedanken bekommt."

In dieser Woche haben Adele, Hanna, Luise, Ylvie, Tamme und Jan Frederik aus den Klassen 4, 5 und 6 der Evangelische Schule St. Marien in Neubrandenburg mitgemacht. Gesprochen hat Janine Albrecht die Kindernachrichten, Ricarda Zunk hat mit den Kindern telefoniert.

