Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Stand: 14.11.2020 00:00 Uhr

1. Impfstoff - Hoffnung in der Corona-Krise

Kinder aus Osnabrück: Es gibt neue Hoffnung, um das Coronavirus zu besiegen.

NDR Info Kindernachrichten: Es gab gute Nachrichten diese Woche. Zwei Firmen - aus Deutschland und den USA - haben bekanntgegeben, dass sie einen Impfstoff entwickelt haben, der gut vor dem Coronavirus schützt. Aber noch ist er nicht zugelassen.

Kinder: Ein Impfstoff ist wichtig, damit sich nicht mehr so viele mit dem Coronavirus anstecken. Deswegen will man die Menschen dagegen impfen, damit sie geschützt sind.

NDR Info Kindernachrichten: Denn wenn es einen Impfstoff gibt und sich viele Menschen impfen lassen, dann kann sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreiten und wir können auch irgendwann wieder ein normales Leben führen.

Kinder: Das wäre gut für uns, dann könnten wir vielleicht irgendwann wieder normal in die Schule starten. Dass wir dann nicht immer und überall mit Masken rumlaufen müssen, auch mal sich mit mehr Freunden treffen können - und auch die Geburtstage wieder größer feiern können oder generell Partys schmeißen können. Und nicht mehr so viel Abstand halten müssen.

NDR Info Kindernachrichten: Bis es soweit ist, wird es aber noch lange dauern. Denn man kann nicht einfach einen Impfstoff entwickeln und ihn verkaufen. Erst einmal muss alles ganz genau geprüft werden, damit es zum Beispiel nachher nicht irgendwelche gefährlichen Nebenwirkungen gibt.

Kinder: Es gibt gute Ergebnisse, aber der Impfstoff ist noch in der Testphase.

NDR Info Kindernachrichten: Experten sagen, dass der Impfstoff vielleicht schon Anfang des nächsten Jahres einsatzbereit sein könnte. Aber auch wenn ein Impfstoff da ist, wird es lange dauern, bis wirklich alle geimpft sind, die das möchten.

Kinder: Weil - wenn er raus ist, sind ja noch nicht gleich alle geimpft. Und das dauert ja auch alles sehr lange. In Deutschland gibt es mehr als 80 Millionen Menschen, und die kann man nicht alle gleichzeitig impfen oder alle auf einen Punkt. Der Impfstoff muss in großen Mengen produziert werden.

2. Nach Wahlsieg von Joe Biden weiter Streit in den USA

Kinder: Es gibt immer noch Streit um die Präsidentenwahl in den USA. Joe Biden ist der zukünftige Präsident, das ist schon sicher, eigentlich. Joe Biden hat die Mehrheit. Und Donald Trump gibt sich halt immer noch nicht geschlagen. Donald Trump sagt, die Wahl sei Betrug.

NDR Info Kindernachrichten: Die Aufregung in den USA ist groß - seit der Wahl. Fast alle Stimmen sind ausgezählt. Joe Biden liegt in Führung und kann nicht mehr eingeholt werden. Er soll also der nächste amerikanische Präsident werden. Aber Donald Trump behauptet weiterhin, dass er die Wahl gewonnen hat und dass bei der Wahl betrogen worden ist. Beweise liefert er allerdings nicht. Trotzdem will er, dass Stimmen teilweise nochmal ausgezählt werden. Und es sollen sich auch Richter mit der Wahl beschäftigen.

Kinder: Joe Biden hat ja gesagt, dass Trumps Verhalten einfach nur peinlich ist.

NDR Info Kindernachrichten: Joe Biden hat diese Woche auf jeden Fall sehr viele Glückwünsche von anderen Staatschefs bekommen zur gewonnenen Wahl. Und viele fragen sich, wann und ob Donald Trump einsehen wird, dass Joe Biden mehr Stimmen bekommen hat.

Kinder: Donald Trump ist ja noch im Weißen Haus. Bis Joe Biden ins Weiße Haus einzieht, darf Donald Trump da aber noch wohnen. Und Anfang des Jahres soll der neue Präsident dann im Weißen Haus einziehen.

3. Karnevals-Feiern fallen wegen Corona weitgehend aus

Kinder: Eigentlich hätte diese Woche am 11.11. um 11.11 Uhr der Karneval angefangen - der musste wegen Corona ausfallen.

NDR Info Kindernachrichten: Normalerweise feiern am 11.11. Millionen Menschen den Beginn der Karnevals-Saison. Aber wegen Corona war dieses Jahr alles anders. Alle Feiern wurden abgesagt. Denn:

Kinder: Es stecken sich immer noch sehr, sehr viele Menschen mit dem Coronavirus an.

NDR Info Kindernachrichten: Und es kommen auch immer mehr Menschen ins Krankenhaus. Experten sind sehr besorgt deswegen.

Kinder: Die Experten haben Angst, dass sich zu viele Leute mit dem Coronavirus infizieren und dass es dann nicht mehr genug Betten gibt.

NDR Info Kindernachrichten: Denn wenn zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus kommen, können irgendwann nicht mehr alle behandelt werden. Auch weil Ärzte und Pflegekräfte fehlen. In den Krankenhäusern liegen ja nicht nur Corona-Patienten, sondern auch ganz viele andere, die dringend Hilfe brauchen.

Politiker und Experten sagen deshalb immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass wir deutlich weniger Leute treffen, damit sich weniger Menschen anstecken und weniger Leute ins Krankenhaus kommen. Deswegen gibt es in diesem November ja auch strengere Corona-Regeln.

Kinder: Erst mal sind die Maßnahmen ja auch nur für den November vorgesehen.

NDR Info Kindernachrichten: Aber viele haben Sorgen, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Experten glauben, dass wir wohl noch lange vorsichtig sein müssen. Also keine Feiern, weniger verabreden, viel lüften, Abstand halten, Hände waschen und Masken tragen.

4. Die Meinung der Kinder zu Corona-Masken

NDR Info Kindernachrichten: Wie ist das denn bei euch: Habt ihr euch an das Maskentragen inzwischen gut gewöhnt?

Kind: Ja, ich hab mich eigentlich schon ganz gut dran gewöhnt, bloß manchmal ist das immer noch nervig, zum Beispiel wenn gerade die Maske feucht wird - oder in den Pausen, wenn man sich bewegt, dann wird es irgendwann blöd."

Kind: Eigentlich habe ich mich an das Maskentragen gewöhnt, aber in der Schule, da habe ich manchmal neun Stunden, und da kann man nicht richtig gut durchatmen.... Also das ist schon schwierig, wenn man so richtig lange Zeit mit Masken da sitzt. Es ist auf jeden Fall schwieriger sich zu konzentrieren."

Kind: In der Schule müssen wir die ganze Zeit Maske tragen, das ist sehr doof, weil man da sehr schlecht Luft bekommt, durch die Maske. Aber wenn das gegen den Corona-Virus hilft, dann trage ich sie, na klar, auch."

Kind: Also, natürlich nervt es jeden, aber man muss es einfach machen - jetzt müssen wir es einfach durchhalten, damit wir vielleicht nächstes Jahr wieder durchstarten können und wieder ohne Maskentragen unterrichten können.

Mitgemacht bei den Kindernachrichten haben in dieser Woche Kinder aus Niedersachsen: Charlotte, Anouk, Cemil und Theo aus der Klasse 5a des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums Osnabrück. Die Kinder interviewt hat Reporterin Anina Laura Pommerenke. Sprecherin der Kindernachrichten ist diese Woche Caren Busche.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

14.11.2020 | 11:40 Uhr