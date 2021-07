Stand: 30.07.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Dieses Mal geht es um diese Themen: Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen werden neue Maßnahmen diskutiert. Mit drei Kindern aus Schleswig-Holstein haben wir über eine schlimme Explosion gesprochen, die es in der vergangenen Woche in Leverkusen gegeben hat. Außerdem berichten wir darüber, dass in gleich drei Nord-Bundesländern die Schule wieder losgeht. Und wir schauen nach Tokio, wo bei den Olympischen Spielen gerade kleine Sportarten ganz groß rauskommen.

1. Diskussion um Corona-Maßnahmen

NDR Info Kindernachrichten: Eine Zeit lang hat es ganz gut ausgesehen – in den vergangenen Monaten haben sich nur wenige Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Bei uns im Norden waren die Zahlen so niedrig wie lange nicht mehr. Doch nun sind sie wieder gestiegen. Fachleute sagen, das liegt auch daran, weil viele in den Ferien ins Ausland gefahren sind, wo es mehr Corona-Fälle gibt als bei uns.

Kinder aus Wentorf bei Hamburg: Es wurde nämlich festgestellt, dass ganz viele Corona aus dem Urlaub mitgebracht haben. Und dann verbreitet sich das wieder ganz schnell.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb soll es nun mehr Kontrollen an den Grenzen geben.

Kinder: Alle Leute, die nach Deutschland einreisen, müssen erstmal einen Test absolvieren.

NDR Info Kindernachrichten: Und zwar nicht nur die, die mit dem Flugzeug zurückkommen. Auch wer mit dem Auto, Zug oder Schiff zurückreist – soll vorher einen Corona-Test machen und so zeigen, dass er sich nicht angesteckt hat. Das gilt zum Teil auch für diejenigen, die schon geimpft sind oder die Krankheit überstanden haben – dann nämlich, wenn sie in einem Land waren, wo es sehr viele andere, ansteckendere Corona-Viren gibt. Außerdem wird zurzeit heftig über ein anderes Thema diskutiert.

Kinder: Die Politiker wollen jetzt, weil sich weniger Leute gegen Corona impfen lassen wollen, aber genug Impfstoff da ist, wollen sie jetzt irgendwie halt über Impfpflichten sozusagen nachdenken, also ob geimpfte Leute irgendwelche Rechte bekommen und das finden halt nicht alle Leute so toll und deswegen gibt`s da jetzt eine große Diskussion.

NDR Info Kindernachrichten: Die Regierung hat zwar gesagt, einen Zwang, sich impfen zu lassen, soll es nicht geben. Aber es geht zum Beispiel um die Frage: Sollten Geimpfte mehr dürfen als Nicht-Geimpfte – also etwa problemlos ins Restaurant, ein Konzert oder Fußballstadion gehen können? Wäre das ein Weg, um Leute zum Impfen zu bewegen oder wäre das eine zu große Benachteiligung für die, die den Impfstoff nicht wollen? In Deutschland ist inzwischen mehr als die Hälfte der Erwachsenen geimpft. Und eine gute Nachricht ist immerhin, dass momentan viel weniger SCHWER kranke Corona-Patienten in den Kliniken behandelt werden müssen als noch vor ein paar Monaten.

2. Schlimme Explosion in Leverkusen

Kinder: Diese Woche hat`s in Deutschland eine ganz schön schlimme Explosion in Leverkusen gegeben. Da war auf jeden Fall eine riesige Rauchwolke über diesen Häusern da und das sah ziemlich heftig aus. Im Moment wird das, glaube ich, noch untersucht. Und man ist sich noch nicht ganz sicher, wie die Explosion entstanden ist.

NDR Info Kindernachrichten: Bei der gewaltigen Explosion in einem Industriegebiet in Leverkusen sind mehrere Menschen gestorben, viele wurden verletzt. Auf dem Gelände war eine Müllverbrennungsanlage, wo zum Teil gefährliche, chemische Stoffe gesammelt wurden. In einigen Tanks brach Feuer aus und sie explodierten.

Kinder: Diese Explosion war sehr schädlich, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Umwelt. Ja, weil diese Chemikalien in der Luft könnten sich sehr weit verbreiten und für uns Menschen ist es auch überhaupt nicht gut.

Sprecherin: Schwarze kleine Klumpen und dunkle Asche fielen auf den Boden – auf Straßen und Gärten. Viele Menschen, die in der Gegend wohnen, machen sich nun Sorgen. Die Feuerwehr hat sie aufgerufen, erstmal vorsichtig zu sein und zum Beispiel Spielplätze und Pools nicht zu benutzen.

Kinder: Also, ich glaube, man sollte beachten, dass man zum Beispiel diese Asche, die teilweise auf den Straßen liegt von dem Rauch, dass man die vielleicht nicht ins Haus holt und dann irgendwie an den Händen hat und damit was isst. Das wär dann, glaub ich, nicht so gesund. Also, man sollte vielleicht gucken, dass man, wenn man jetzt, zum Beispiel selbst Gemüse anbaut oder so, dass man auf jeden Fall alles gut abwäscht oder im Zweifelsfall auch gar nicht essen, wenn man sich nicht ganz sicher ist.

3. Nach den Sommerferien geht die Schule im Norden wieder los

Kinder: In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg geht die Schule wieder los.

NDR Info Kindernachrichten: Am Montag startet der Unterricht in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern - in Hamburg am Donnerstag. Und es gibt auch nach den Ferien einige Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona.

Kinder: Also, man hat ja jetzt beschlossen, dass man die ersten drei Wochen erstmal noch im Unterricht mit Maske sein muss. Aber danach dann wahrscheinlich sogar im Unterricht auch keine Maske mehr tragen muss. Also, das gilt jedenfalls für Schleswig-Holstein.

NDR Info Kindernachrichten: Und es bleibt bei den regelmäßigen Selbsttests von Schülerinnen und Schülern und dem regelmäßigen Lüften. Viele Politiker haben gesagt, ein neuer Lockdown mit Homeschooling soll unbedingt vermieden werden, weil das gemeinsame Lernen für Kinder und Jugendliche in der Schule wichtig ist.

Kinder: Also, ich freu mich schon ein bisschen auf die Schule. Dann sieht man ja auch die ganzen Klassenkameraden wieder. Aber, ich glaub, an sich wird`s wieder etwas nervig, weil dieses Testen und so hat echt genervt. Das ist wirklich anstrengend.

4. Kleine Sportarten kommen bei Olympia groß raus

Seit gut einer Woche laufen die Olympischen Spiele in Japan. Und die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben sich schon riesig gefreut über Gold-, Silber- und Bronzemedaillen - zum Beispiel beim Reiten, Judo, Turmspringen und Kanu-Slalom. Das sind Sportarten, über die sonst nicht so groß berichtet wird und so stehen dann Athleten im Mittelpunkt, deren Namen viele vielleicht noch gar nicht kannten - jetzt aber jubeln ganz viele Menschen über ihre Erfolge.

Wir wollten dazu von Isabelle, Rasmus und Alemna aus Wentorf wissen: Ist bei dir schon so ein Olympia-Funke übergesprungen oder hält sich deine Begeisterung in Grenzen?

Kind: Also, ich hab die Olympischen Spiele bisher nicht wirklich geguckt. Aber ich finde den Zweck von den Olympischen Spielen gut, weil da werden halt ja dann viele Sportarten gezeigt, die sonst nicht gezeigt werden.

Kind: Kajak-Slalom zum Beispiel find ich ziemlich cool. Aber diesen olympischen Basketball, den find ich irgendwie nicht so toll, weil der ist halt eher auf so nem kleinen Feld und das ist irgendwie nicht so spannend mit anzusehen.

Kind: Also, Olympia ist schon auch interessant für mich. Ja, also in nächster Zeit werde ich das auf jeden Fall noch weiter mitverfolgen , dass man halt auch neue Sportarten eventuell auch kennenlernt oder auch Lust hat, das mal selbst auszuprobieren.

In dieser Woche haben Isabelle, Rasmus und Almena aus der 6. Klasse des Gymnasiums Wentorf (bei Hamburg) mitgemacht. Gesprochen hat Gisela Former die Kindernachrichten, Anina Pommerenke hat die Kinder telefonisch interviewt.

