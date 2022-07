Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Hunger | Teleskop | Europameisterschaft | Hitzewelle von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen.

Wir berichten über ein Super-Teleskop, dass uns einmalige Bilder aus dem All bringt.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern darüber, dass Deutschlands Fußball-Frauen zu den Titel-Favoriten der Fußball Europameisterschaft gehören.

Beim vierten Themen geht es um die die Hitzewelle im Süden Europas und dass es in den nächsten Tagen auch in Norddeutschland Rekordtemperaturen geben soll. Dazu wollten von den Kindern wissen:

Kommst du eher gut oder schlecht mit hohen Temperaturen klar - und hast du Tipps, wie man sich am besten abkühlen kann?

In dieser Woche haben Helene (12), Johannes (12), Niklas (10) und Felix (13) aus Hamburg mitgemacht. Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Florian Jacobsen hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

