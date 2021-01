Stand: 16.01.2021 00:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal geht es um diese Themen: Unterricht in Corona-Zeiten - wie klappt es mit dem "Homeschooling"? Außerdem sprechen wir mit Kindern aus Halstenbek darüber, dass Donald Trump am Ende seiner Amtszeit als abgewählter US-Präsident eine Menge Ärger hat und wir berichten über die Kieler Fußballer, die den großen FC Bayern München im DFB-Pokalspiel besiegt haben.

1. Unterricht in Corona-Zeiten

Kinder aus Halstenbek: Zum neuen Jahr ist es in der Schule alles nicht einfacher geworden. Wir machen alle zuhause Homeschooling mit Videokonferenzen und haben dann immer unsere verschiedenen Unterrichtsfächer. Schule ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, weil man immer in die Videokonferenzen reingehen muss, manchmal ein paar Fehler vorliegen im System und an einem Tag hat einfach gar nichts geklappt.

NDR Info Kindernachrichten: Weil sich immer noch viele Menschen mit dem Corona-Virus anstecken, sollen die Schulen in Deutschland erstmal bis Ende Januar geschlossen bleiben. Es gibt aber je nach Bundesland Ausnahmen: Zum Beispiel für die Abschlussklassen oder wenn es Eltern partout nicht möglich ist, ihre Kinder zuhause zu betreuen. In Niedersachsen gibt es zum Teil Wechselunterricht. Dabei sind die Klassen in zwei Lerngruppen eingeteilt, die abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Das Homeschooling bringt aber Schwierigkeiten mit sich. Für Schüler, Eltern und Lehrer.

Kinder: Man lernt weniger, weil man irgendwie nicht alles versteht und man kann dann nicht wirklich nachfragen… Es spannt schon ein bisschen an, wenn man die ganze Zeit nur vor dem Gerät sitzt und in der Schule kann man sich viel besser konzentrieren und auch besser lernen. Wenn man zum Beispiel kein eigenes Zimmer hat oder sich mit jemandem ein Zimmer teilt, könnte es ein bisschen problematisch werden, da man halt gestört wird, beispielsweise von dem Geschwisterkind. Für die meisten Eltern ist das schwierig, weil sie den Kindern nicht weiterhelfen können, weil deren Aufgaben vielleicht ein bisschen schwieriger sind und die Eltern auch nicht mehr mitkommen.

NDR Info Kindernachrichten: Und Lehrer sagen, sie haben mehr Arbeit, wenn sie Unterricht für die Schule und für zuhause vorbereiten müssen. Politiker und Experten diskutieren gerade viel darüber, wie es an den Schulen weitergehen soll. Einige fordern, die Abschlussprüfungen abzusagen und dass niemand sitzenbleiben soll. Manche sagen auch, dass Lehrer wegen des Lockdowns nicht so streng bei der Notenvergabe sein sollen.

2. Anklage gegen Donald Trump

Kinder: Bevor Donald Trump sein Präsidentenamt abgibt, hat er noch mal richtig Ärger. Neulich wurde das Kapitol gestürmt - deswegen sagen jetzt manche, dass Trump daran mit Schuld ist, weil er die so ein bisschen angestachelt hat dazu.

NDR Info Kindernachrichten: Politiker des Parlaments in den USA haben dafür gestimmt, Trump anzuklagen, damit er aus dem Amt entlassen - also sozusagen gefeuert wird. Sie werfen ihm vor, seine Anhänger zu den Krawallen am Parlamentsgebäude angestiftet und damit eine Straftat begangen zu haben. Das Verfahren gegen Trump könnte einige Zeit dauern. Denn es muss nochmal in einer anderen Parlamentskammer darüber abgestimmt werden. Am 20. Januar wird Trump zwar ohnehin von Joe Biden abgelöst. Eine Verurteilung hätte aber weitreichende Konsequenzen für ihn. Er müsste auch auf viele Vorteile verzichten, die das Amt des US-Präsidenten mit sich bringen.

Kinder: Er müsste dann auch seine Mitarbeiter und seine Reisen selbst bezahlen. Wenn die Anklage erfolgreich ist, kann sich Donald Trump nicht mehr als Präsident aufstellen lassen.

3. Die große Pokal-Überraschung

NDR Info Kindernachrichten: Das war eine riesige Überraschung für alle Fußballfans in dieser Woche:

Kinder: Und zwar hat der kleine Verein Kiel gegen den großen FC Bayern gewonnen. Es war erstmal unentschieden, aber dann kam noch ein Elfmeterschießen und da hat Kiel halt gewonnen.

NDR Info Kindernachrichten: Damit ist der FC Bayern München zum ersten Mal seit 20 Jahren schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Und das ausgerechnet gegen einen Verein aus der Zweiten Bundeliga. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger sprach sogar von einer "historischen Nacht".

Die Kieler Fans konnten ihr Glück kaum fassen und feierten noch bis tief in die Nacht - coronakonform - mit Autokorsos. Und auch die Fans von anderen Vereinen haben sich darüber gefreut, dass der Rekordmeister mal eine Niederlage einstecken musste.

Dazu wollten wir von Nele, Ole, Joris und Philipp vom Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Halstenbek wissen: Kannst du dich auch so mitfreuen, wenn es den Kleinen mal gelingt, die Großen zu ärgern?

Kind: Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn mal Kleine gegen Große gewinnen, weil es Abwechslung bringt.

Kind: Wenn immer nur die Großen gewinnen würden, dann würden sich die Kleinen auch irgendwann schlecht fühlen, von daher ist es gut, wenn auch mal die Kleinen gewinnen.

Kind: Ich kann mich auf jeden Fall mitfreuen, weil ich Bayern nicht so gerne mag.

Kind: Ich freue mich auch für Kiel, dass sie Bayern besiegt haben, weil sie eben eine kleinere Mannschaft sind und Bayern sonst immer gewinnt.

