Kindernachrichten: Hochwasser und Tipps für gute Schulnoten

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Viel Regen sorgt für Hochwasser und Überschwemmungen

Seit Wochen hat es so viel Regen gegeben, wie schon lange nicht mehr: Flüsse sind über die Ufer getreten. Ganze Orte stehen unter Wasser. Bei uns im Norden ist die Lage besonders in Niedersachsen angespannt. Familien mussten ihre Häuser verlassen und schlafen immer noch in Notunterkünften oder bei Freunden. Zehntausende Feuerwehrleute und freiwillige Helfer waren auch über Weihnachten und Silvester und jetzt in den ersten Tagen des neuen Jahres im Einsatz. Sie versuchen, unter anderem Häuser vor den Wassermassen zu retten. Dabei kommen unter anderem Sandsäcke zum Einsatz.

Große Sorgen machen sich gerade auch viele Bauern: denn Felder, auf denen sie wichtige Lebensmittel anbauen, stehen ebenfalls unter Wasser. Und Regen ist zwar wichtig für eine gute Ernte – aber zu viel Wasser ist auch nicht gut für die Pflanzen. Das letzte Jahr war in vielen Gegenden das nasseste, seit die Regenfälle gemessen werden – und das wird schon seit über 100 Jahren genau aufgeschrieben. Trotzdem befürchten Experten, dass der Boden insgesamt zu trocken ist. Das liegt vor allem an den langen Hitzephasen im Sommer – eine Folge des Klimawandels. Die Experten sagen, dass wir in Zukunft noch mehr mit Überflutungen und Dürren zu tun haben werden. Viele hoffen, dass sich die Lage in den kommenden Tagen entspannt. Denn erstmal – so sagen Wetterfachleute – soll es nicht mehr so viel regnen wie zuletzt.

Tipps für gute Noten in der Schule

Diese Woche beginnt im Norden das Schuljahr 2024 und damit der Endspurt um die Halbjahreszeugnisse. Dazu wollten wir von den Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern wissen, ob sie Tipps für gute Noten haben. Das haben sie gesagt:

- Im Unterricht aufpassen und nett zu den Lehrern sein

- Mit den Eltern und Großeltern lernen

- Die Lehrer fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat

- Mit Lern-Apps am PC, Tablet oder auf dem Handy lernen

- Zettel mit wichtigen Inhalten aufhängen

- Vokabeln vor dem Schlafengehen noch einmal durchlesen

