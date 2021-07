Stand: 16.07.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Jörgpeter von Clarenau

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal geht es um diese Themen: Bei einem Hochwasser im Westen Deutschlands sterben viele Menschen. Mit fünf Kindern aus Mecklenburg-Vorpommern haben wir darüber gesprochen, dass es wieder mehr Corona-Fälle gibt und wie groß die Gefahr einer neuen Ansteckungs-Welle ist. Außerdem berichten wir darüber, dass Benzin und Dieselmotoren nach und nach abgeschafft werden sollen, um die Umwelt zu schonen.

1. Entsetzen nach Unwetter-Katastrophe

Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern: In einigen Teilen von Deutschland gab es schlimmes Hochwasser und Überschwemmungen und da sind auch Leute gestorben. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war es am schlimmsten. Und Menschen sind leider auch ums Leben gekommen und einige sind auch noch vermisst. Und die Feuerwehr hatte sogar tausende Einsätze und die kam gar nicht hinterher mit den Notfällen.

NDR Info Kindernachrichten: Nach heftigen Regenfällen kam die Flut. Gewaltige Wassermassen richteten in einigen Gegenden im Westen Deutschlands furchtbare Zerstörungen an. Viele Häuser - und sogar ein ganzes Dorf - wurden weggespült. Die Katastrophe kam so schnell, dass viele Menschen sich nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Weil Straßen und Brücken zerstört waren, kamen Rettungskräfte nur langsam zu den am schlimmsten betroffenen Orten. Und noch ist ungewiss, ob es weitere Tote und Verletzte gibt.

Kinder: In manchen Orten ist auch der Strom ausgefallen und das Telefon funktionierte nicht und die Menschen konnten sich auch nicht bemerkbar machen, dass da gerade etwas Schlimmes passiert.

NDR Info Kindernachrichten: Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die Bundeswehr schickten Tausende von Helfern los. Auch viele Freiwillige meldeten sich, um mit anzupacken. Viele Menschen hatten sich auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet, wo sie stundenlang auf ihre Rettung warten mussten. Oft gab es nur eine Möglichkeit, sie in in Sicherheit zu bringen: Die Bergung vom Hubschrauber aus.

Kinder: Der Rettungshubschrauber muss von einem Haus zum anderen. Wenn er Menschen abgeholt hat und keiner mehr reinpasst, dann müssen die Piloten die Leute auch erst einmal wegbringen und dann wieder hinfliegen zu einem anderen Haus.

NDR Info Kindernachrichten: Die Schäden, die von der Flut angerichtet wurden, sind gewaltig. Und noch ist die Gefahr nicht vorbei. Denn es könnte sein, dass Stauseen in der Gegend über die Ufer treten oder Talsperren dem Druck des Wassers nicht standhalten könnten. Groß ist die Trauer über die Menschen, die gestorben sind. Die Überlebenden brauchen jetzt Trost und Hilfe.

Kinder: Das sieht da so katastrophisch aus, dass alle Straßenschilder weggerissen sind und auch Häuser. Und die Helfer haben versucht, die Häuser noch zu retten, aber bei manchen war es dann so doll, dass da nichts mehr zu retten war. Wenn das Wasser dann weg ist, dann haben die Menschen ja auch keine Häuser mehr und können dann auch nirgendwo schlafen und haben eigentlich auch kein Essen. Das ist sehr schlimm für die Familien.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen haben alles verloren, was sie besaßen. Die Bundesregierung und wichtige Politiker aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben versprochen, die Betroffenen jetzt nicht im Stich zu lassen.

2. Wieder mehr Corona-Fälle

Kinder: Es gibt jetzt wieder mehr Corona-Fälle. Hier in Deutschland sind gerade nicht so viele, aber die Zahlen gehen wieder langsam ein bisschen hoch, weil ganz viele Leute aus dem Urlaub kommen und die vielleicht das Corona-Virus mitgebracht haben. Und es gibt einige Leute die Angst haben, dass eine nächste Welle daraus wird.

NDR Info Kindernachrichten: Wir alle genießen es, dass Vieles im Alltag wieder erlaubt ist. Zum Beispiel gemeinsamer Sport oder auch mal Essengehen im Restaurant. Doch die Warnungen der Fachleute werden wieder lauter. Wir dürfen nicht vergessen, sagen die, dass Corona noch längst nicht besiegt ist.

Kinder: Auch nicht mal die Hälfte von Deutschland ist geimpft und deswegen kann sich auch noch das Virus sehr doll verbreiten.

NDR Info Kindernachrichten: Viele machen sich Gedanken darüber, wie man die Kinder vor einer Ansteckung mit Corona schützen kann.

Kinder: Das Problem ist auch, dass Kinder unter 12 Jahren sich noch nicht impfen lassen dürfen, aber die meisten wollen es auch noch nicht, weil auch noch nicht klar ist, was die Impfung mit dem Körper eines Kindes macht.

NDR Info Kindernachrichten: Viele fürchten, dass nach den Sommerferien wieder ein unruhiges Schuljahr beginnen könnte. Und es wird überlegt, wie man verhindern kann, dass Schulen wegen Corona wieder geschlossen werden müssen. Die größte Gefahr sehen viele darin, dass sich nicht genug Erwachsene impfen lassen und zu viele Menschen leichtsinnig werden.

Kinder: Die Leute denken, weil alles wieder offen ist, dass sie alles machen können und wieder überall hingehen können, aber da können sie natürlich auch das Virus mit hin tragen. Wir müssten uns jetzt nur mal anstrengen, auch voll Geimpfte und nicht Geimpfte sollten immer noch Abstand haben.

3. Vorfahrt für Elektro-Autos

Kinder: Die EU hat sich überlegt, dass man jetzt mehr für den Klimaschutz machen muss. Und Politiker wollen jetzt auch noch, dass nur noch Elektro-Autos gefahren werden. Man tankt das Auto nicht, sondern man steckt es mit einem Stecker in die Steckdose. Damit keine Autos, die was verbrennen, mehr rumfahren. Und wenn da nichts rauskommt, dann kann man nichts einatmen.

NDR Info Kindernachrichten: Das Verbot der sogenannten "Verbrenner-Autos" ist nur einer von vielen Plänen der Europäischen Union, um die Erderwärmung zu bremsen. Bis das Aus für Diesel- und Benzinmotoren kommt, wird es noch Jahre dauern - und es wird auch noch viel Streit über das Thema geben. Trotzdem loben viele, dass die Länder der EU jetzt wirklich etwas gegen den Klimawandel unternehmen.

Wir fragten Leo, Oskar, Lia, Jarne und Finley aus Mecklenburg Vorpommern: Könnt ihr auch selbst etwas für eine bessere Umwelt tun - oder den Erwachsenen ins Gewissen reden?

Kind: "Also, ich bringe den Müll meistens runter und dann trenne ich den auch richtig."

Kind: "Erwachsene, die rauchen, die sollten ihre Zigarettenstummel in den Mülleimer schmeißen. Weil wenn sie das in die Natur machen, ist das halt schlecht für die Natur und sogar giftig."

Kind: "Also, ich fahre sehr viel Fahrrad mit meinen Eltern. In den Ferien sind wir ganz viel Fahrrad gefahren, nach Hiddensee. Und das ist umweltfreundlicher als zum Beispiel mit dem Auto zu fahren."

In dieser Woche haben Leo, Oskar, Lia, Jarne und Finley aus Mecklenburg-Vorpommern mitgemacht. Gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau die Kindernachrichten, Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 17.07.2021 | 11:40 Uhr